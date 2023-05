Como assistir jogo do Bayern de Munique hoje de graça - 06/05

Time do Bayern joga fora de casa neste sábado em busca do título alemão

Neste sábado, 06 de maio, o jogo do Bayern de Munique hoje vai ser contra o Werder Bremen pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. Diretamente do Weserstadion, a bola rola às 13h30 (Horário de Brasília). Enquanto o Bayern luta pelo título, o Werder busca se afastar por completo da zona de rebaixamento.

Quem vai transmitir jogo do Bayern de Munique hoje

O jogo do Bayern de Munique hoje tem transmissão na BAND, na TV aberta, nas plataformas digitais da emissora e também no OneFootball. Todas as opções estão disponíveis de graça neste sábado.

O canal da Bandeirantes exibe o duelo entre Werder Bremen e Bayern para todo o Brasil com narração de Datena e comentários de Rafael Oliveira e Neto. Também dá para acompanhar a programação no site (band.uol.com.br) e no Bandplay. Ambas as opções são gratuitas e o torcedor só tem que se cadastrar.

No OneFootball, aplicativo de futebol, dá para assistir de graça no aplictivo do celular ou até mesmo no site. Não é preciso ser assinante ou se inscrever para ver a Bundesliga.

Escalações de Werder Bremen x Bayern de Munique

Os anfitriões não terão Agu, Füllkrug e Salifou, todos lesionados.

Por outro lado, o técnico Tuchel possui uma extensa lista de desfalques para o jogo deste sábado. Choupo-Moting, Davies, Hernandez, goleiro Neuer, Stanisic e Upamecano estão em recuperação no departamento médico. Já Goretzka cumpre suspensão.

Werder Bremen: Pavlenka; Veljkovic, Stark, Friedl; Weiser, Bittencourt, Groß, Stage, Jung; Philipp e Ducksch.

Bayern de Munique: Sommer; Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo; Kimmich, Gravenberch; Gnabry, Musiala, Coman e Mane.

Do que o Bayern precisa para ser campeão?

Campeão das últimas 10 edições do Campeonato Alemão, o Bayern pode levantar mais um troféu este ano. Mesmo sem Robert Lewandowski, o clube bávaro quer se manter no topo da lista de maiores campeões do futebol alemão.

Líder da Bundesliga com 62 pontos, um de vantagem contra o Borussia Dortmund, os bávaros só tem que ganhar os próximos quatro confrontos para levantar a salva de prata. Se tropeçar, aí terá que torcer para o Dortmund também perder nas próximas rodadas.

O Bayern enfrenta na reta final da Bundesliga o Werder Bremen, hoje, o Schalke 04 em casa, o RB Leipzig em casa e fecha a temporada jogando fora contra o Colônia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bundesliga (@bundesliga)



