Confiança x América-MG: onde assistir e escalações do jogo da Série B

Confiança x América-MG se enfrentam neste sábado (23), às 16h15, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando em casa, no Estádio Batistão, o Gigante Azulino entra em campo apenas para cumprir tabela, visto que não corre mais perigo de rebaixamento. Já o Coelho precisa dos três pontos para voltar a liderança da competição, perdida na última rodada com a vitória da Chapecoense.

Onde assistir o jogo entre Confiança x América-MG?

A partida entre Confiança x América-MG não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe a partida ao vivo para todo o país, no pay-per-view.

Prováveis escalações

Confiança-SE: Rafael Santos; Thiago Ennes, Luan Bueno, Nirley e Silva; Serginho, Guilherme Castilho e Rafael Vila; Iago, Reis e Bruno Paraíba.

América-MG: Airton; Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Rodolfo.

Jogos da 37ª rodada da Série B

Juventude 2 x 1 Figueirense

CSA x Brasil de Pelotas – 19h15

Cuiabá x Sampaio Corrêa – 21h30

Sábado – 23/1

Confiança x América MG – 16h15

Avaí x Guaraní – 18h30

Domingo – 24/1

Cruzeiro x Náutico – 16h

Ponte Preta x CRB – 18h15

Segunda – 25/1

Operário x Chapecoense – 17h

Terça – 26/1

Oeste x Paraná – 19h15

Vitória x Botafogo – 21h30

Como Confiança e América-MG chegam para a partida?

Sem pretensões nenhuma na competição, o Confiança apenas cumpre tabela nesta e na última rodada. Com a derrota do Figueirense nesta sexta (22), matematicamente os sergipanos não correm mais risco de então cair para a Série C. Isso porque com a derrota do Figueira, os catarinenses estacionaram em 17º, com 39 pontos. Entretanto, o Trovão Azul está em 14º com 45 pontos. Como o Alvinegro só tem mais um jogo na competição, então não pode alcançar a equipe do treinador Daniel Paulista.

Já o América necessita da vitória para então ainda sonhar com o título da Série B. Ultrapassado pela Chapecoense, na última rodada, a equipe mineira pode perder o título, mas caso perca o jogo de sábado. Isso porque o Coelho está com 69 pontos, um a menos que a Chape. Em caso de derrota, e vitória do time de Condá, a diferença passaria para quatro pontos, com apenas uma rodada para encerrar a competição.