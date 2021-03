Confiança x Salgueiro: onde assistir ao vivo e horário do jogo (20/3)

Pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2021,Confiança e Salgueiro se enfrentam neste sábado (20), às 18h15 (horário de Brasília), no Estádio Estádio Paulo Barreto de Menezes, o Barretão, em Lagarto, Sergipe. Ainda sem vencer no torneio regional, o Gigante Azulino aposta no fator casa para conseguir seus primeiros três pontos na competição.

Os sergipanos iniciaram o Nordestão com derrota para o Altos, por 2 a 1. No entanto, na sequência empatou com o CSA, em 2 a 2, e também ficou na igualdade com o ABC, em 1 a 1. Com os dois pontos conquistados o clube ocupa sexta posição do Grupo A, e está a dois pontos do G-4.

Já os pernambucanos, após duas derrotas seguidas no torneio regional, conseguiram seu primeiro triunfo. Na estreia da competição, o clube perdeu para o Bahia por 3 a 2, e depois nova derrota, mas desta vez para o 4 de Julho pelo placar mínimo. No entanto, a equipe conseguiu a recuperação no campeonato ao vencer o Santa Cruz, no confronto entre pernambucanos, na última rodada. Com os três pontos, o Salgueiro é então o atual quinto colocado do Grupo B.

Onde assistir confronto entre Confiança e Salgueiro?

O duelo pela quarta rodada da Copa do Nordeste não terá transmissão da tv aberta. Mas, o torcedor pode assistir o confronto na plataforma streaming do Nordeste FC, no sistema de pay-per-view. Para quem quiser ser cliente da plataforma, os valores então são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Qual a provável escalação do jogo?

A provável escalação do Salgueiro: Lucas Ferreira, Adenilson, Ranieri, Leozão, Tarcísio, Bruno Sena, Felipe Baiano, Moreilândia, Thomas Anderson, Cássio Ortega e Alison.

A provável escalação do Confiança: Rafael Santos; Marcelinho, Isaque, Nery Bareiro, Renan Areias; Everton Santos, Rafael Vila, Serginho; Cristiano, Álvaro, Lucas Barcelos.

Onde será o jogo entre Confiança e Salgueiro?

A partida entre Confiança e Salgueiro será de mando de campo dos sergipanos. Por isso, o confronto será realizado Estádio Paulo Barreto de Menezes, o Barretão, em Lagarto, Sergipe.

Quais os jogos da 4ª rodada da Copa do Nordeste ?

4 de Julho x Altos – 15h45

Ceará x Fortaleza – 16h

Bahia x Sport – 16h

Confiança x Salgueiro – 18h15

Santa Cruz x CSA – 18h15

Sampaio Corrêa x Vitória – 20h30

Domingo

Treze x ABC – 18h

CRB x Botafogo – 20h

