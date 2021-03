Confiança x Vitória: como assistir e escalações do jogo de hoje – 27/3

Pela 6ª rodada da Copa do Nordeste 2021, Confiança e Vitória se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Paulo Barreto, em Lagartos (SE). Em quarto lugar nos seus respectivos grupos, quem vencer pode dormir na liderança de sua chave, até a continuação da rodada no domingo. Veja onde assistir o jogo ao vivo.

Como assistir ao vivo Confiança e Vitória?

Confiança e Vitória assistir: Nordeste FC, TV Aratu e TV Ponta Verde

A plataforma streaming do Nordeste FC, mas no sistema de pay-per-view, transmite o jogo ao vivo para o país. No entanto, o sistema é pago e para o torcedor que quiser ser assinante da plataforma, os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote. Ao assinar o pacote, o cliente terá acesso a este e todos os jogos da Copa do Nordeste 2021.

Além da Nordeste FC, as emissoras TV Aratu e da Ponta Verde (filiadas do SBT) transmitem a partida ao vivo, mas na televisão aberta.

Qual a provável escalação ?

Confiança : Rafael Santos; Marcelinho, Isaque, Nery Bareiro, Renan Areias; Everton Santos, Rafael Vila, Serginho; Cristiano, Álvaro, Lucas Barcelos.

: Rafael Santos; Marcelinho, Isaque, Nery Bareiro, Renan Areias; Everton Santos, Rafael Vila, Serginho; Cristiano, Álvaro, Lucas Barcelos. Vitória: Lucas Arcanjo; Van, Wallace, João Victor e Pedrinho; Gabriel Bispo, Guilherme Rend e Alisson Farias; David, Vico e Samuel.

Onde e quando será Confiança e Vitória?

A CBF precisou realocar o duelo deste sábado entre Confiança e Vitória. Previsto para ocorrer no Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE), a partida passou para o então Estádio Barretão, em Lagartos (SE). Segundo a entidade, o campo na capital passa por reformas no gramado, e por isso não possui condições de jogo.

Mesmo não jogando em seu estádio oficial, o Gigante Azulino vai em busca dos três pontos para garantir sua segunda vitória seguida no Nordestão. Após estrear no torneio com derrota, a equipe sergipana enfileirou três empates seguidos, mas conseguiu seu primeiro triunfo na última rodada. Com seis pontos, o clube está na quarta posição, mas a dois do líder CRB.

Já o Rubro-negro começou a Copa do Nordeste com vitória. Tropeçou na segunda rodada, mas se recuperou na terceira ao vencer o Bahia, no Clássico Ba-Vi. No entanto, após o triunfo diante de seu maior rival, o clube não venceu mais e acumulou dois empates seguidos. Em quarto lugar, os baianos estão com oito pontos, a um do líder CSA.

Tabela 6ª rodada da Copa do Nordeste 2021

4 de Julho x Fortaleza – 15h45

Confiança x Vitória – 16h

Domingo

Bahia x Altos – 16h

Treze x Botafogo – 16h

Segunda

Sampaio Corrêa x Salgueiro – 19h30

Terça

CRB X ABC – 19h30

Quarta

Ceará x CSA – 19h30

Santa Cruz x Sport – 21h30

