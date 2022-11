Confrontos da Conference League 2022/23: veja os jogos dos playoffs

Na manhã desta segunda-feira, 07 de novembro, a UEFA definiu todos os confrontos da Conference League 2022/23 nos playoffs em evento realizado em Nyon, na Suíça. Dezesseis equipes disputam a competição em fevereiro do ano que vem pela temporada. Confira como ficaram os jogos e o que esperar.

playoffs da Conference League 2022/23

Estão definidos os jogos dos playoffs na Conference League! Disputam os segundos lugares dos grupos na competição e os terceiros colocados da Liga Europa.

O destaque fica para o confronto entre Braga e Fiorentina. No sorteio, times são divididos em dois potes, onde os participantes do primeiro pote disputam a partida de volta em casa sempre.

Confira os jogos dos playoffs da Conference League. (Times da direita decidem em casa).

Qarabag x Gent

Trabzonspor x Basel

Lazio x Cluj

Bodo/Glimt x Lech Poznan

Braga x Fiorentina

AEK Larnaca x Dnipro

Sheriff Tiraspol x Partizan

Ludogorets x Anderlecht

The knockout round play-off draw is set! 🤩 Which game are you looking forward to?#UECLdraw pic.twitter.com/aXNxs0Poiz — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 7, 2022



Data dos playoffs da Conference League 2022/23

Os jogos de ida nos playoffs serão disputados em 16 de fevereiro, enquanto os jogos de volta serão em 23 de fevereiro de 2023.

Assim como as outras competições da UEFA, os playoffs da Conference League também são disputados em jogos de ida e volta, sem gol fora de casa. Em caso de empate no placar, a prorrogação será iniciada na partida. Se nada mudar, aí os pênaltis começam para definir quem avançam para as oitavas.

Lembrando que sempre os times do pote 1 decidem em casa.

