Por que o goleiro do Vasco usa máscara? Entenda o mistério

Goleiro ganhou apelido de Batman por usar máscara no rosto, semelhante ao do personagem em quadrinhos

Thiago Rodrigues é o goleiro titular do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, responsável por guardas as redes do clube carioca e defender os ataques dos adversários. Porém, o torcedor quer saber por que o goleiro do Vasco usa máscara?

Por que o goleiro do Vasco usa máscara?

O goleiro do Vasco Thiago Rodrigues já disse que usa máscara no rosto como um protetor facial. Chamado de "Batman da Colina", o profissional de 33 anos é querido por torcedores e já adotou o apelido.

A máscara, na verdade, é recomendação médica. Primeiramente, ele usou protetor na cabeça e, depois, a máscara para ter mais segurança.

Hoje, o protetor faz parte do seu uniforme do Vasco, qual usou durante toda a temporada para evitar que se machuque.

Em abril de 2021, Thiago jogava pelo CSA. Em partida contra o Ceará, na Copa do Nordeste, ele se envolveu em grave lance enquanto estava em campo aos sete minutos de jogo. Ele dividiu a bola com Mendoza e acabou nocauteado pelo atacante do time cearense. De acordo com o portal GE, foram duas fraturas complexas onde, mesmo sem cirurgia, afetaram o jogador.

Foram duas lesões, uma na região da maçã do rosto e a outra no assoalho da órbita, conforme informou o GE. Foram 45 dias de repouso e muita recuperação, além do trabalho especial com o atleta.

+ Tabela de jogos do Brasil da Copa do Mundo 2022; datas e horários

Vasco garante acesso para a Série A

É oficial, o Vasco está de volta para a Série A do Brasileirão! Em 2023, o elenco carioca já pode ser chamado de time de primeira divisão já que conquistou o acesso de forma honrosa.

O Cruz Maltino fechou a temporada em quarto lugar da Série B com 62 pontos, conquistados em 17 vitórias, 11 empates e dez derrotas no total. Mesmo empatado com o Bahia, o time garantiu o seu lugar na parte de cima da tabela.

O início da temporada foi muito boa para o clube carioca, já que passou a maior parte do ano na parte de cima da classificação, sem maiores perigos. Disputando com o Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Sport, o Vasco fez por merecer a sua posição.

Na reta final, a troca de técnicos complicou o desempenho e a organização do clube, o que fez com que a conquista fosse tida apenas na última rodada. No domingo, 06 de novembro, venceu o Ituano por 1 x 0, com gol de pênalti de Nenê e conquistou o acesso para a elite.

Leia também:

Veja os melhores memes do Vasco hoje no acesso da Série A

VÍDEO: Rayssa Leal é campeã do mundial de skate 2022; assista manobra