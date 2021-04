Conheça a cantora venezuelana apontada como affair de Neymar

Segundo o jornal EXTRA, do Rio de Janeiro, Neymar está de namorada nova. A cantora Valentina Cedeño é apontada como o novo amor do jogador. Com mais de 33 mil seguidores no Instagram, a venezuelana teria conhecido o jogador na rede social e, depois de se encontrarem em Paris, o brasileiro teria dito estar apaixonado. Neymar, por outro lado, comentou as notícias vinculadas a ele na mídia. Então, entenda o caso completo envolvendo o atacante.

Neymar se declara para cantora em mensagens

Segundo a publicação do EXTRA, em conversas obtidas através de uma amiga da cantora, depois de conhecer a cantora venezuelana, Neymar diz estar com saudade e afirma “Quero para a vida toda”, além de dizer que poderia alguém buscá-la para vê-lo.

“Comigo você não precisa mais trabalhar”, teria dito neymar depois de ouvir da cantora que a mesma está trabalhando demais, informou o jornal. Por fim, ele se declara para a moça em espanhol, com “Estoy enamorado de ti, mi mujer”, que em português significa “estou apaixonado”.

Quem é a cantora venezuelana apontada como affair de Neymar?

Valentina Cañedo, ou Valencede como indica em seu Instagram, é uma cantora venezuelana de 25 anos que atualmente mora em Boston, nos Estados Unidos. No Instagram, conta com 33 milhões de seguidores, enquanto a sua música “Like Me”, postada em canal do Instagram, tem mais de 1 milhão de visualizações.

Nos cliques postados na rede social, a venezuelana esbanja estilo, charme e muita beleza com looks da moda, além de muita simpatia.

Brasileiro nega que esteja namorando

Em post nas redes sociais, o jogador negou que esteja namorando. Em brincadeira, postou “Saiu por aí que estoy enamorado. Só esqueceram de avisar o pai” com emojis sorridentes.

