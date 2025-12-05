Futebol

Conheça os rivais de 2026 e compare o grupo do Brasil na Copa de 2002

Brasil está no mesmo grupo de 2002

Escrito por Anny Malagolini
O sorteio da Copa do Mundo da FIFA de 2026 acontece nesta sexta-feira, para definir os participantes do torneio de futebol do ano que vem, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Veja o grupo do Brasil e compare com os rivais da seleção brasileira em 2002.

Grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil se junta ao Marrocos e Escócia no Grupo C, onde vão disputa a fase de grupos.

Os grupos como estão atualmente:

  • Grupo A: México, Coreia do Sul, África do Sul
  • Grupo B: Canadá, Suíça, Catar
  • Grupo C: Brasil, Marrocos, Escócia
  • Grupo D: EUA, Austrália, Paraguai
  • Grupo E: Alemanha, Equador, Costa do Marfim
  • Grupo F: Países Baixos, Japão, Tunísia
  • Grupo G: Bélgica, Irã, Egito
  • Grupo H: Espanha, Uruguai, Arábia Saudita
  • Grupo I: França, Senegal, Noruega
  • Grupo J: Argentina, Áustria, Argélia
  • Grupo K: Portugal, Colômbia, Uzbequistão
  • Grupo L: Inglaterra, Croácia, Panamá

Temos três grupos da morte:

– O Grupo A conta com três equipes muito equilibradas: México, África do Sul e Coreia do Sul, e será complementado por uma equipe provisória.

– No Grupo G, Bélgica, Egito e Irã estão agrupados com a Nova Zelândia.

– O último grupo, L, inclui Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana.

Contra quem o Brasil jogou na Copa de 2002

A campanha que levou o Brasil ao seu quinto título mundial em 2002, na Copa da Coreia do Sul e Japão, ainda é lembrada pelos brasileiros, afinal, foi a conquista do penta. Naquele ano, a seleção brasileira também ficou no grupo C com Turquia, China e Costa Rica.

O Brasil começou vencendo a Turquia por 2 a 1 em um jogo tenso que só foi definido com gols de Ronaldo e Rivaldo. Depois, goleou a China por 4 a 0, com tentos de Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo. A terceira partida da fase de grupos confirmou o bom momento: 5 a 2 sobre a Costa Rica, com dois gols de Ronaldo e mais um de Rivaldo, Edmílson e Júnior.

