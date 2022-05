Copa da Alemanha: onde assistir Freiburg x RB Leipzig na final hoje (21/5)

Chegou a hora de descobrirmos quem será o grande campeão da Copa da Alemanha na temporada! Neste sábado, 21 de maio, as equipes de Freiburg e RB Leipzig se enfrentam em busca do título a partir das 15h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Freiburg x RB Leipzig ao vivo.

As duas equipes buscam o primeiro título na Copa da Alemanha.

Onde assistir Freiburg x RB Leipzig na final da Copa da Alemanha hoje?

O jogo do Freiburg e RB Leipzig hoje será transmitido ao vivo no canal ESPN Extra e Star +, a partir das 15h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN Extra exibe a final da Copa da Alemanha para todos os estados do Brasil. Entretanto, a emissora está disponível apenas para operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar através do Star +, serviço de streaming disponível também para assinantes. Para tornar-se membro, a plataforma está disponível pelo site (www.starplus.com) pelo valor de R$32,90. Você pode assistir através do celular, tablet, smart TV e computador.

Informações do jogo Freiburg x RB Leipzig hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Berlim

Onde assistir: ESPN Extra e Star +

+ Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão

Freiburg e RB Leipzig na Copa da Alemanha

Pronto para fazer história na Copa da Alemanha, o Freiburg entra em campo neste sábado em busca do seu primeiro título. Na competição, o elenco passou por Wurzburger Kickers, Vfl Osnabruck, Hoffenheim, Bochum e o Hamburgo na semifinal. Agora, mesmo contra um forte adversário, promete mostrar o seu melhor.

Para o Leipzig, a vitória no jogo deste sábado também pode significar a primeira conquista do elenco. Sob o comando de Domenico Tedesco, o clube deixou para trás as equipes de Sandhausen, SV Babelsberg 03, Hansa Rostock, Hannover e por fim o Union Berlin.

Escalação do Freiburg: Flekken; Gunter, Schlotterbeck, Lienhart, Kubler; Hofler, Eggestein, Grifo, Sallai; Woo-Yeng e Holer. Técnico: Christian Streich

Escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Simakan, Orban, Gvardiol; Kampl, Olmo, Laimer, Angeliño; Forsberg e André Silva. Técnico:

Domenico Tedesco

Últimos jogos de Freiburg x RB Leipzig

A última vez que as equipes se enfrentaram aconteceu em 05 de março de 2022, pela temporada atual, sob confronto válido na 25ª rodada do Campeonato Alemão.

Por 1 x 1, os times somaram apenas um ponto cada com gols de Angeliño e Demirovic.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.