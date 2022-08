Copa da Alemanha: onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje (31/8)

Pela primeira fase da Copa da Alemanha, Viktoria Köln e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira, 31 de agosto, em partida única a partir das 15h45 (horário de Brasília), no RheinEnergie Stadion, em Colônia. Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo você confere a seguir no texto.

O jogo do Bayern de Munique hoje vai passar na ESPN Extra e Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Com transmissão ao vivo para todos os estados do país, a partida da Copa da Alemanha nesta quarta-feira será exibida pelo canal da ESPN somente para assinantes que possuem as operadoras de TV por assinatura. Por isso, aqueles que não tem a emissora na programação devem entrar em contato para obterem.

Outra maneira de acompanhar todas as emoções da partida do futebol alemão nesta quarta é através do serviço de streaming Star +, disponível por assinatura entre valores que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

A plataforma pode ser acessada através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível com o streaming.

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: RheinEnergie Stadion, em Colônia

Como funciona a Copa da Alemanha?

A Copa da Alemanha tem cinco fases seguindo o esquema de mata-mata, com jogos únicos em cada uma das fases , ou seja, as equipes possuem apenas uma chance de garantir a classificação. Em caso de empate, a prorrogação é iniciada e se necessário, a disputa de pênaltis acontecerá.

A primeira fase conta com 64 times, onde apenas 32 se classificam. A partir daí, o sorteio da Federação Alemã é realizado.

Na segunda fase, os times se enfrentam para definir quais serão os 16 que avançam para as oitavas de final. Depois vem as quartas de final, as semis e a tão esperada final que decide o campeão. Além disso, o clube vencedor também leva uma grande quantia em dinheiro que pode ajudar nos custeios internamente.

Provável escalação do Viktoria Köln x Bayern de Munique

Para a partida desta quarta-feira, os anfitriões não possuem baixas novas.

Provável escalação do Viktoria Köln: Voll; Koronkiewicz, Stehle, Greger, May; Saghiri, Sontheimer, Risse, Siebert; Handle e Meibner.

Ao Bayern de Munique, Choupo Moting e Goretzka são os únicos que continuam no departamento médico.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer (Ulreich); De Ligt, Sarr, Stanisic, Mazraoui; Gravenbech, Sabitzer, Gnabry, Musiala; Mané e Vidovic.

Próximos jogos:

VIKTORIA KOLN:

FSV Zwickau x Viktoria Köln – Domingo, 04/09 às 09h – Campeonato Alemão 3ª divisão

Viktoria Köln x Hallescher – Sábado, 10/08 às 09h – Campeonato Alemão 3ª divisão

BAYERN DE MUNIQUE:

Union Berlin x Bayern de Munique – Sábado, 03/09 às 10h30 – Campeonato Alemão

Inter de Milão x Bayern de Munique – Quarta-feira, 07/09 às 16h – Champions League

