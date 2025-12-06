Copa do Mundo de 2026 oficial: confira os grupos, seleções e programação

Quarenta e oito seleções, a maior quantidade já reunida em uma edição da Copa do Mundo, disputarão a edição de 2026. As 48 equipes foram divididas em 12 grupos de quatro seleções cada, definidos durante uma cerimônia de sorteio. Veja o resultado e o que esperar do torneio mundial.

Grupos da Copa do Mundo FIFA 2026

Os 48 países classificados foram distribuídos da seguinte forma nos 12 grupos (A a L):

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul, Vencedor do Playoff D da UEFA

Grupo B: Canadá, Vencedor do Playoff A da UEFA, Catar, Suíça

Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Vencedor do Playoff C da UEFA

Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador

Grupo F: Holanda, Japão, Vencedor do Playoff B da UEFA, Tunísia

Grupo G: Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai

Grupo I: França, Senegal, Vencedor da vaga “FIFA 2”, Noruega

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia

Grupo K: Portugal, Vencedor da vaga “FIFA 1”, Uzbequistão, Colômbia

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá

As seleções que ainda não têm nome definido, como os vencedores de playoffs europeus ou das vagas adicionais, completarão os grupos definitivos somente após a conclusão das repescagens, agendada para março de 2026.

Grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026

O pentacampeão Brasil virá à América do Norte em 2026 em busca de conquistar seu primeiro título da Copa do Mundo em 24 anos. A seleção brasileira levará um elenco repleto de estrelas para o torneio de 2026, com jogadores mundialmente famosos como os atacantes Vinícius Júnior e Raphinha, e o goleiro Alisson.

O técnico Carlo Ancelotti foi contratado em maio para comandar a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2026. Ancelotti chega à Seleção após uma carreira de grande sucesso como treinador de clubes. Ele conquistou a Liga dos Campeões da UEFA cinco vezes, um recorde, e também levantou títulos nacionais na Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Espanha.

Os jogos do Brasil na Copa serão nestes dias:

13 de junho : contra Marrocos no Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts ou no MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey

19 de junho : contra o Haiti no Lincoln Financial Field, Filadélfia ou no Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts

24 de junho : contra a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, ou no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Quando e onde será a Copa do Mundo?

O torneio ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026 e será disputado em 11 locais nos Estados Unidos, três no México e dois no Canadá.

Um total de 48 países estarão envolvidos – um aumento em relação aos 32 de 2022 – e 104 jogos serão disputados no total – um aumento em relação aos 64.

Os países anfitriões se classificam automaticamente e disputarão todas as três partidas da fase de grupos em casa.

A final acontecerá no Estádio New York-New Jersey (MetLife) – casa do New York Giants e do New York Jets.

Onde será a Copa do Mundo de 2026

A edição de 2026 será a primeira Copa do Mundo realizada simultaneamente em três países anfitriões, Estados Unidos, México e Canadá. Ao todo, foram selecionadas 16 cidades-sede, distribuídas entre os três países, sendo 11 nos EUA, 3 no México e 2 no Canadá, onde os jogos do torneio serão realizados.

País / Cidade Estádio (nome oficial) Estados Unidos Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Estados Unidos Gillette Stadium (Boston / Foxborough) Estados Unidos AT&T Stadium (Dallas / Arlington) Estados Unidos NRG Stadium (Houston) Estados Unidos Arrowhead Stadium (Kansas City) Estados Unidos SoFi Stadium (Los Angeles / Inglewood) Estados Unidos Hard Rock Stadium (Miami) Estados Unidos MetLife Stadium (New York / New Jersey) Estados Unidos Lincoln Financial Field (Filadélfia) Estados Unidos Levi’s Stadium (São Francisco / Bay Area) Estados Unidos Lumen Field (Seattle) México Estádio Azteca (Cidade do México) México Estádio Akron (Guadalajara) México Estádio BBVA (Monterrey) Canadá BMO Field (Toronto) Canadá BC Place (Vancouver)

Destaques das sedes e programação

A Copa terá 104 partidas ao todo. (FIFA)

A abertura do torneio está marcada para 11 de junho de 2026, com partida no Estádio Azteca, na Cidade do México. (FIFA)

A final da Copa será disputada no MetLife Stadium, em Nova York / Nova Jersey, no dia 19 de julho de 2026. (FIFA)

Entre as 16 sedes, algumas já têm tradição em copas ou eventos internacionais; outras estreiam como palco de Mundial, o que representa um marco histórico para estas cidades e seus torcedores.

Haverá um show no intervalo?

Seguindo os passos do Super Bowl da NFL, a FIFA confirmou que haverá um show no intervalo da final da Copa do Mundo, no dia 19 de julho.

Apesar de outras finais já terem contado com apresentações musicais, esta será a primeira vez que haverá um show no intervalo.

No início deste ano, o Sr. Infantino, da FIFA, afirmou que a banda britânica Coldplay está por trás da decisão sobre os diversos artistas que se apresentarão – nenhum foi confirmado até o momento.

Mascotes e a bola

Como há três países anfitriões, a Copa do Mundo deste ano também conta com três mascotes.

Maple, o alce, Zayu, a onça-pintada, e Clutch, a águia-careca, representarão os países anfitriões Canadá, México e Estados Unidos, respectivamente.

Mostrando a cultura dos três países anfitriões, a bola oficial da Copa do Mundo – Trionda – que significa três ondas em espanhol, é outro exemplo disso.

A bola apresenta um padrão espiralado incorporando vermelho, verde e azul, com cada seção representando um país anfitrião.

Qual o preço dos ingressos?

A FIFA afirma que os ingressos mais baratos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (£ 45). Já os ingressos mais caros para a final chegam a US$ 6.730 (£ 5.094).

Inicialmente, a FIFA sugeriu que os ingressos fossem vendidos com preços dinâmicos, o que significa que os torcedores pagariam preços diferentes de acordo com a demanda.

A precificação variável – que flutua de acordo com a demanda – nunca havia sido usada em uma Copa do Mundo antes, levantando preocupações sobre a acessibilidade financeira.

A FIFA agora recuou dessa ideia , afirmando que as alocações serão definidas a um preço fixo durante a próxima fase de vendas de ingressos.

História da Copa do Mundo da FIFA

A História da Copa do Mundo da FIFA é uma jornada fascinante pela evolução do torneio de futebol mais prestigiado do mundo. Desde sua criação, em 1930, a Copa do Mundo da FIFA cresceu de uma modesta competição entre algumas nações para um espetáculo global assistido por bilhões de pessoas. Ela personifica o espírito de união internacional, excelência esportiva e celebração cultural. Compreender sua história proporciona uma visão de como o torneio moldou o cenário moderno do futebol internacional e fomentou um senso de comunidade global.

O Nascimento da Copa do Mundo

A ideia de um torneio global de futebol foi concebida durante a década de 1920, inspirada pelo sucesso das competições olímpicas de futebol. A Fédération Internationale de Football Association (FIFA), fundada em 1904, buscava criar uma competição internacional que elevasse o perfil do esporte em todo o mundo.

Em 1930, a FIFA organizou oficialmente a primeira Copa do Mundo da FIFA no Uruguai. A escolha do Uruguai como sede foi estratégica, já que o país havia conquistado recentemente a medalha de ouro olímpica e celebrava o centenário de sua independência. O torneio foi realizado de 13 a 30 de julho de 1930, com a participação de 13 seleções — 7 da América do Sul, 4 da Europa e 2 da América do Norte.

A Copa do Mundo de 1930 foi um evento relativamente pequeno, com partidas disputadas em três locais diferentes em Montevidéu. O Uruguai sagrou-se campeão, derrotando a Argentina por 4 a 2 na final, que foi assistida por aproximadamente 93.000 espectadores. Essa vitória consolidou o status do Uruguai como uma potência do futebol e preparou o terreno para futuros torneios.

Após o sucesso da edição inaugural, a Copa do Mundo expandiu-se gradualmente. No entanto, o torneio enfrentou desafios durante a década de 1930, principalmente devido à Grande Depressão e às tensões políticas globais. Os torneios de 1934 e 1938 foram realizados na Itália e na França, respectivamente, mas a participação foi limitada, especialmente de seleções de fora da Europa e da América do Sul.

A Copa do Mundo de 1938, na França, teve um número ainda menor de equipes, com apenas 15 participantes. Apesar desses obstáculos, o torneio continuou a crescer em prestígio e importância.

Ressurgimento pós-Segunda Guerra Mundial

A Segunda Guerra Mundial causou uma pausa no torneio, com as edições de 1942 e 1946 canceladas. Após a guerra, a Copa do Mundo da FIFA retornou em 1950 no Brasil, marcando uma importante virada. O torneio de 1950 foi notável por seu formato único e pela final dramática, muitas vezes chamada de “Maracanazo”, onde o Uruguai derrotou o Brasil diante de um público recorde.

A partir da década de 1950, a Copa do Mundo continuou a se expandir. O torneio cresceu de 13 equipes em 1930 para 16 em 1954, depois para 24 em 1982 e, finalmente, para 32 em 1998. Essa expansão permitiu a participação de mais nações, fomentando a competição global e a diversidade.

O torneio também se tornou mais comercial, com a transmissão televisiva ampliando seu alcance e influência em todo o mundo. A Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, foi a primeira a ser transmitida globalmente, preparando o terreno para a enorme audiência internacional do torneio.

Momentos icônicos e jogadores lendários

A Copa do Mundo moderna produziu momentos inesquecíveis e jogadores lendários que se tornaram parte da história do futebol. Alguns exemplos notáveis ​​incluem:

A atuação marcante de Pelé em 1958, com apenas 17 anos.

O gol de mão de Diego Maradona, considerado o “Gol do Século”, em 1986.

A cabeçada de Zinedine Zidane na final de 2006.

Países-sede

Sediar a Copa do Mundo é uma honra prestigiosa, que muitas vezes reflete a estatura futebolística e as ambições políticas de uma nação. O processo de seleção envolve votos dos membros da FIFA, com alguns torneios envoltos em controvérsias sobre as práticas de candidatura.

Sediar o torneio pode impulsionar o orgulho nacional, o turismo e o desenvolvimento da infraestrutura. Por exemplo, a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul foi a primeira realizada no continente africano, mostrando o crescente perfil do futebol no continente.

Países-sede notáveis

Uruguai (1930): O primeiro torneio da história.

Brasil (1950, 2014): Conhecido por sua apaixonada cultura futebolística.

Alemanha (1974, 2006): Demonstrou excelência técnica e organização.

África do Sul (2010): Marcou a estreia da África como sede de uma Copa do Mundo.

Catar (2022): A primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio, notável por seu calendário de inverno e considerações climáticas.