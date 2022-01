Copa São Paulo tem 128 times confirmados em 2022

Mais de cem equipes disputam a Copinha em 2022. O Corinthians, maior campeão da competição, busca o seu décimo primeiro título, enquanto o Palmeiras quer o primeiro para fazer história nas categorias de base. Saiba quais são todos os times confirmados na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 e quais os grupos de cada um deles.

Quais são os times confirmados na Copa São Paulo 2022

A competição pode ter São Paulo no nome, mas recebe clubes dos mais diferentes lugares do Brasil. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, torneio das categorias de base, reúne 128 equipes onde são divididos em 32 grupos com quatro cada através do sorteio realizado pela FPF. Dessa maneira, saiba quais são todos os grupos da competição e os times confirmados na disputa.

GRUPO 1 da Copa São Paulo 2022 (Votuporanga): Votuporanguense, Bahia, Monte Azul de SP e Atlético Matogrossense

GRUPO 2 da Copa São Paulo 2022 (Tanabi): Tanabi, Vila Nova, Guarani e Aquidauanense-MS

GRUPO 3 da Copa São Paulo 2022 (Bálsamo): Mirassol, Sport, Taquatinga-DF e Confiança

GRUPO 4 da Copa São Paulo 2022 (Lins): Linense, Atlético-MG, Andirá-AC e Desportivo Alianza-AL

GRUPO 5 da Copa São Paulo 2022 (Franca): Francana, Juventude, Ponte Preta e Confiança-PB

GRUPO 6 da Copa São Paulo 2022 (Matão): Matonense, Fluminense, Fast Clube-AM e Jacuipense-BA

GRUPO 7 da Copa São Paulo 2022 (Cravinhos): Comercial, Criciúma, Nova Iguaçu e Chapadinha-MA

GRUPO 8 da Copa São Paulo 2022 (Araraquara): Ferroviária, Santos, Rondoniense-RO e Operário-PR

GRUPO 9 da Copa São Paulo 2022 (Iacanga): União Iacanga, Santa Cruz, Novorizontino e União ABC-MS

GRUPO 10 da Copa São Paulo 2022 (Jaú): XV de Jaú, Grêmio, Castanhal e Mixto-MT

GRUPO 11 da Copa São Paulo 2022 (São Carlos): São Carlense, América-MG, São Carlos e Falcon-SE

GRUPO 12 da Copa São Paulo 2022 (Araras): União São João, Athletico-PR, Velo Clube e Taquarussú-TO

GRUPO 13 da Copa São Paulo 2022 (Guaratinguetá): Manthiqueira, Vitória, XV de Piracicaba e São José-RS

GRUPO 14 da Copa São Paulo 2022 (Taubaté): Taubaté, Botafogo, Petrolina e Aparecidense

GRUPO 15 da Copa São Paulo 2022 (São José dos Campos): São José, Corinthians, River-PI e Resende

GRUPO 16 da Copa São Paulo 2022 (Suzano): União Suzano, Fortaleza, Ituano e Concórdia

GRUPO 17 da Copa São Paulo 2022 (Porto Feliz): Desportivo Brasil, Goiás, Botafogo-SP e Iape-MA

GRUPO 18 da Copa São Paulo 2022 (Jundiaí): Paulista, Ceará, São Bernardo FC e Bragantino-PA

GRUPO 19 da Copa São Paulo 2022 (Jaguariúna): Jaguariúna, ABC, RB Bragantino e Fluminense-PI

GRUPO 20 da Copa São Paulo 2022 (Itapira): Itapirense, Cruzeiro, Retrô e Palmas

GRUPO 21 da Copa São Paulo 2022 (São Caetano do Sul): São Caetano, São Paulo, Desportiva Perilima-PB e CSE-AL

GRUPO 22 da Copa São Paulo 2022 (São Bernardo do Campo): EC São Bernardo, Londrina, São Bento e Aster Brasil-ES

GRUPO 23 da Copa São Paulo 2022 (Osasco): Osasco Audax, Joinville, Santo André e Camaçariense-BA

GRUPO 24 da Copa São Paulo 2022 (Santana de Parnaíba): SKA Brasil, Vasco, Rio Claro e Lagarto-SE

GRUPO 25 da Copa São Paulo 2022 (Mogi das Cruzes): União Mogi, Internacional, Portuguesa e São Raimundo-RR

GRUPO 26 da Copa São Paulo 2022 (Guarulhos): Flamengo-SP, Avaí, Guarulhos e Santana-AP

GRUPO 27 da Copa São Paulo 2022 (Mauá): Mauá, Atlético-GO, Mauaense e Volta Redonda

GRUPO 28 da Copa São Paulo 2022 (Diadema): Água Santa, Palmeiras, Real Ariquemes-RO e Assu-RN

GRUPO 29 da Copa São Paulo 2022 (Barueri): Oeste, Flamengo, Floresta e Forte-ES

GRUPO 30 da Copa São Paulo 2022 (São Paulo – Ibrachina): Ibrachina, Náutico, Inter de Limeira e Serranense-MG

GRUPO 31 da Copa São Paulo 2022 (São Paulo – Juventus): Juventus, CRB, AA Portuguesa e Canaã-BA

GRUPO 32 da Copa São Paulo 2022 (São Paulo – Nacional): Nacional, Coritiba, Capivariano e Real Brasília

Quais são as cidades-sedes da Copinha 2022?

Cada grupo na fase inicial tem a sua cidade-sede, isto é, a Copa São Paulo tem 32 cidades desde o interior até a capital recebendo confrontos da maior competição de base do Brasil. A final, entretanto, vai acontecer em 25 de janeiro em estádio neutro.

São cidades-sedes na Copinha em 2022: Votuporanga, Tanabi, Bálsamo, Lins, Franca, Matão, Cravinhos, Araraquara, Iacanga, Jaú, São Carlos, Araras, Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos, Suzano, Porto Feliz, Jundiaí, Jaguariúna, Itapira, São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, Osasco, Santana de Parnaíba, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Mauá, Diadema, Barueri e São Paulo em Ibrachina, Juventus e Nacional.

Como funciona a Copa São Paulo de Futebol Júnior?

A Copinha apresenta 128 equipes divididas em 32 grupos de quatro times cada, separados por cidades-sedes onde disputam três rodadas. O primeiro e o segundo lugar avançam para a segunda fase onde, em jogo único, cada um dos classificados enfrenta o adversário do grupo ao lado seguindo o chaveamento feito pela Federação Paulista de Futebol até a terceira fase.

As oitavas, quartas e semifinal acontecem em jogo único. Por fim, a final será realizada em São Paulo, capital. Por fim, a faixa etária de jogadores é de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

