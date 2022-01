Copinha 2022: jogos do Palmeiras na temporada de Futebol Junior

O Palmeiras estreia na próxima quarta-feira, 5 de janeiro, pela primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. Em busca do primeiro título, o elenco alviverde está no grupo 28 com Água Santa, Real Ariquemes e Assu, com sede em Diadema. Saiba quais são os jogos do Palmeiras na Copinha 2022 e onde assistir cada um deles.

Quando o Palmeiras estreia na Copinha? Jogos de 2022

O elenco do Palmeiras tem pela frente três rodadas na primeira fase do torneio, integrando o grupo 28 com outras três equipes: Água Santa, Real Ariquemes, de Rondônia, e Assu, do Rio Grande do Norte. Se terminar em primeiro ou segundo lugar, avança para a próxima fase. Aí, o Palmeiras encontra Atlético-GO, Mauá, Mauaense ou Volta Redonda, dependendo das posições em que terminarem. Pelo chaveamento, na terceira fase encontra o vencedor da fase adiante e segue até as oitavas de final.

Todos os jogos do Palmeiras serão transmitidos pelo SporTV, canal pago da Rede Globo, além das opções gratuitas como o Paulistão Play e o Youtube do Paulistão. Confira a tabela de jogos do Palmeiras na Copinha.

Primeira rodada – Quarta-feira, 05/01 às 15h15

Palmeiras x Assú – Arena Inamar, em Diadema

Segunda rodada – Sábado, 08/01 às 11h

Real Ariquemes x Palmeiras – Arena Inamar, em Diadema

Terceira rodada – Terça-feira, 11/01 às 15h15

Água Santa x Palmeiras – Arena Inamar, em Diadema

Segunda fase (SE PALMEIRAS AVANÇAR)

1º Grupo 27 (Atlético-GO, Mauá, Mauaense e Volta Redonda) x 2º Grupo 28

1º Grupo 28 x 2º Grupo 27 (Atlético-GO, Mauá, Mauaense e Volta Redonda)

Palmeiras na Copinha de 2020

A última edição da Copinha aconteceu em 2020, no início do ano enquanto a pandemia ainda não estava presente no país. O Palmeiras terminou em segundo lugar no grupo 17 com Ferroviária em primeiro, União Rondonópolis e Petrolina logo atrás.

Na segunda fase venceu o Sertãozinho enquanto na terceira foi derrotado pelo Goiás por 1 a 0, sendo desclassificado de maneira precoce da competição. O sonho de conquistar o primeiro título, mais uma vez, foi interrompido.

Relembre os momentos da partida que resultou na eliminação do Palmeiras em 2020.

Quem transmite a Copinha em 2022?

O canal SporTV, disponível somente na TV paga, é o grande responsável por transmitir os confrontos da Copa São Paulo este ano. No entanto, a emissora segue o calendário de transmissões oficial, o que significa que nem todos os confrontos vão passar na televisão.

Enquanto isso, também estão disponíveis maneiras de acompanhar de graça os jogos, começando pelo portal Eleven Sports (www.elevensports.com), onde a federação disponibiliza o espaço no portal para pequenas equipes de jornalismo da cidade-sede narrar e comentar.

Outra maneira é o através do Paulistão Play, streaming de graça aos internautas (www.paulistaoplay.com.br). Para acessar, basta fazer o cadastro no site da Federação Paulista de Futebol e, então, se divertir com o conteúdo gratuito.

Por fim, o torcedor também tem outra opção para assistir de perto os confrontos da Copinha. É o canal do Paulistão no Youtube, que promete disponibilizar alguns dos jogos da rodada ao vivo direto do estádio com todos os lances.

