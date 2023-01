Copinha: onde assistir jogo do Grêmio hoje x Picos ao vivo e horário - 12/01/2023

Em decisão pela segunda rodada da Copinha, as equipes de Grêmio e Picos se enfrentam nesta quinta-feira com transmissão ao vivo

Quem se classifica para a próxima fase da Copinha, o Grêmio ou o Picos? A decisão será disputada nesta quinta-feira, no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca, entre as equipes pela segunda fase da competição. O jogo do Grêmio hoje vai começar às 12h45 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo ao público.

Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje na Copinha

O jogo do Grêmio na Copinha hoje será transmitido no SporTV às 12h45 (Horário de Brasília).

Com exclusividade, é o canal SporTV quem exibe o duelo entre Grêmio e Picos nesta quinta-feira para todos os estados do Brasil. Porém, a emissora está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Vivo e a Oi.

É necessário entrar em contato com a operadora para obter o canal na programação.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem se atentar à diferença de início de transmissão, às 19h, devido ao fuso horário.

Como assistir jogo do Grêmio hoje pelo celular?

Também dá para curtir o jogo do Grêmio na Copinha pelo celular, através da plataforma de streaming GloboPlay, disponível somente para quem é assinante.

Membros da plataforma podem acessar o navegador ou o aplicativo no celular, Android ou iOS, e entrar com o email e a senha de usuários. O serviço retransmite as imagens do canal SporTV ao vivo.

Para assinar o conteúdo é só entrar no site (www.globoplay.globo.com) e escolher o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 12h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Grêmio x Picos

O elenco do Grêmio terminou a fase de grupos em primeiro lugar com 7 pontos. O time gaúcho estreou na primeira rodada com empate diante do Cruzeiro de Alagoas (0x0). Na segunda, entretanto, venceu o Guarani (3x1) e na terceira e última superou o Francana (0x3), representante de Franca no torneio.

O Grêmio busca o seu primeiro título da Copinha.

Escalação do Grêmio hoje: Arthur; Wesley Costa, Viery, Cristiano, João Pedro; Hiago, Mila, Kauan Kelvin, Zinho; Pedro Clemente e Rubens.

Do outro lado, o Picos garantiu-se na segunda posição do grupo 7 com 6 pontos, conquistados através da derrota na estreia contra o Athletico PR (4x1), a vitória contra o Barretos na segunda rodada (0x1) e o triunfo contra o São Bento na última rodada da fase de grupos (4x3).

Escalação do Picos hoje: Diogo Kauã; Kaio Henrique, Guilhermy, Cauã Marley; Andre Luis, Lenilson, Gabriel Campos, Kaua Barbosa; Luan Henrique, Eduardo e Jaciel.

Quem vai apitar o jogo de hoje na Copinha

O árbitro do jogo do Grêmio e Picos hoje vai ser João César Ferreira.

Os assistentes do embate serão Robson Ferreira e Gabriel Rodrigues Santos. Já o quarto árbitro da partida vai ser Carlos Fernando Moreira, enquanto o analista de vídeo será Cleber Luis Paulino.

A FPF é quem define a arbitragem em cada rodada na Copinha.

Confrontos da segunda fase da Copinha

Além do jogo do Grêmio hoje contra o Picos, outros quinze confrontos serão disputados nesta quinta-feira pela segunda rodada da Copinha.

Em partida única, quem perder está fora da competição e quem vencer se classifica para a terceira fase.

Quinta-feira, 12/01:

Cruzeiro x Parauapebas - 10h30

Cuiabá x Capivariano - 11h

Grêmio x Picos - 12h45

Sport x Zumbi - 12h45

Goiás x Porto Vitória - 12h45

Tanabi x Chapecoense - 15h

Fluminense x Atlético Guaratinguetá - 15h

Novorizontino x Flamengo SP - 15h

Coritiba x Vitória da Conquista - 15h

Athletico PR x Guarani - 17h15

Palmeiras x Sampaio Corrêa - 17h15

Mirassol x Real Ariquemes - 19h

Ceilândia x Floresta - 19h

Flamengo x Avaí - 19h30

Atlético GO x Juazeirense - 19h30

Corinthians x Comercial MS - 21h45

