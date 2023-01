Contratações do Grêmio para 2023: como vem o clube na temporada

O Grêmio é responsável por uma das contratações mais bombásticas dos últimos anos entre o futebol brasileiro. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o clube gaúcho faz questão de se preparar para a nova temporada, com data do primeiro compromisso já marcada.

Saiba quais são as contratações do Grêmio para 2023 e todos os detalhes.

Grêmio contratou Luís Suárez para 2023

O Grêmio contratou para a temporada de 2023 os seguintes jogadores: o atacante Luís Suárez, o lateral Reinaldo, o volante Pepê, o atacante Everton Galdino, o zagueiro Bruno Uvini, o meia Gustavinho, o volante Carballo e o também meia Cristaldo.

Não há dúvidas de que o destaque é Suárez. Ex-jogador do Nacional, do Uruguai, Suárez é protagonista da Seleção do Uruguai, além de ter passagens por Barcelona e Atlético de Madrid. Ele assinou contrato por dois anos.

Enquanto isso, outros sete atletas também foram apresentados ao elenco do Tricolor. Reinaldo veio do São Paulo, enquanto Pepê do Cuiabá. Já Everton do Tombense e o Gustavinho do América MG.

Confira a lista completa das contratações do Grêmio:

Luis Suárez (Ex-jogador do Nacional do Uruguai)

Reinaldo (Ex-jogador do São Paulo)

Pepê (Ex-jogador do Cuiabá)

Everton Galdino (Ex-jogador do Tombense)

Bruno Uvini (Ex-jogador do Tokyo FC)

Gustavinho (Ex-jogador do América MG)

Carballo (Ex-jogador do Nacional do Uruguai)

Cristaldo (Ex-jogador do Hurácan)

Preparado para este lindo desafío en @gremio, con muchas ganas de estar ahí y disfrutar ⚽️🇪🇪 VAMOS TRICOLOR! 😉 pic.twitter.com/q2zhztqCmr — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 31, 2022

Quando o Grêmio estreia em 2023?

O primeiro compromisso do Grêmio está marcado para domingo, 22 de janeiro de 2023, contra o Caxias, no Estádio Centenário, na cidade de Caxias do Sul.

A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, com horário indefinido. O Grêmio vai jogar por onze rodadas na primeira fase da competição onde buscará permanecer na parte de cima da tabela.

Os quatro melhores da classificação do Campeonato Gaúcho avançam para a semifinal.

PRIMEIRA RODADA DO CAMP. GAÚCHO:

Caxias x Grêmio

Dia: Domingo, 22/01

Horário: indefinido

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul

Quais competições o Grêmio vai jogar?

No ano de 2023, o Grêmio vai jogar o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A por toda a temporada.

O primeiro desafio do Tricolor vai ser o estadual, entre janeiro, fevereiro, março e abril. Depois, terá as diferentes fases em mata-mata da Copa do Brasil e, por fim, o Brasileirão. Na temporada passada, o elenco do Rio Grande do Sul só disputou a segunda divisão e a Copa do Brasil, eliminado na primeira fase pelo Mirassol.

Este ano, o principal intuito do Grêmio é brigar não somente pela permanência na divisão, como também por um título, começando pelo Gauchão. Depois, terá pela frente a disputa por uma vaga em competições internacionais como a Libertadores e Sul-Americana.

