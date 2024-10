Corinthians saiu da zona de rebaixamento após 5x2 no Athletico-PR?

Nesta quinta-feira, 17 de outubro de 2024, o Corinthians conseguiu uma vitória crucial contra o Athletico-PR, ao vencer por 5 a 2 na Arena da Baixada. O resultado permitiu que o time paulista deixasse a temida zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, encerrando uma sequência de rodadas no Z-4.

Classificação do Corinthians no Brasileirão

Com a vitória nesse 17 de outubro, o Corinthians subiu para a 16ª colocação na tabela, afastando-se temporariamente das últimas posições. O triunfo veio em um momento decisivo, com o técnico Ramón Díaz trazendo otimismo entre a torcida e no ambiente do clube.

Os gols foram de Matheuzinho, Cacá, Memphis, Rodrigo Garro e Yuri Alberto.

Apesar da goleada, a equipe vai seguir com dois desfalques: José Martinez e Yuri Alberto. A dupla foi expulsa e não estará no jogo contra o Cuiabá.

Além disso, o Corinthians ainda precisa de consistência para se manter longe do Z-4. Na próxima rodada, o Timão enfrentará o Cuiabá em casa, outro confronto decisivo para garantir mais três pontos e seguir subindo na tabela.

