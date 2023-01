Onde assistir jogo do Flamengo na Copinha hoje x Avaí ao vivo (12/01/23)

Quer saber onde assistir ao jogo do Flamengo na Copinha hoje? Prepara o coração torcedor, porque vale vaga na próxima fase do mata-mata na competição. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Avaí no Estádio Jauzão, em Jaú, a partir das 19h30 (Horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o jogo.

Qual canal vai passar jogo do Flamengo na Copinha hoje

O SporTV e GloboPlay é onde assistir o jogo do Flamengo na Copinha hoje às 19h30 (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal SporTV transmite o duelo entre Flamengo e Avaí nesta quinta-feira para todo o território nacional através das operadoras de TV por assinatura. Isso significa que é necessário obter a emissora na programação.

Como assistir jogo do Flamengo online hoje

Outar opção é curtir o jogo do Flamengo na Copinha hoje através do GloboPlay, plataforma de streaming.

A plataforma também está disponível somente para quem é assinante. Ela retransmite pelo site ou no aplicativo para celular ou smartv as imagens do canal SporTV.

Em estado como Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a transmissão vai comçar a partir das 18h30.

Flamengo x Avaí

Líder do grupo 5 com sete pontos, o Flamengo carimbou com êxito o seu passaporte até a segunda fase da Copinha na liderança da primeira fase. O elenco carioca empatou com o Floresta na rodada de estreia (0x0), mas venceu o Aparecidense na segunda (2x1). Por fim, na terceira e última rodada, ganhou do XV de Jaú com folga (2x1).

Escalação do Flamengo hoje: Dyogo Alves; Felipe Brian, Iago, Darlan e Zé Welinton; Jean Carlos, Weverson e Wallace Yan; Rodriguinho, Felipe Lima e Ryan Luka.

Do outro lado, o Avaí chega bem para disputar a fase mata-mata da competição. Pelo grupo 6, estreou com derrota para o Ceilândia (1x3), mas arrancou empate do América do Rio Grande do Norte (1x1). Já na terceira rodada ganhou do Catanduva com facilidade (0x2).

Escalação do Avaí hoje: Arthur; Ricardo, Vitor Hugo, Vinicius, João; Luis Felipe, Gustavo, Kenzo Fernandes, Bruno; Cássio e Carlos Eduardo.

Quem o Flamengo pode enfrentar na terceira fase?

Se vencer o Avaí no jogo desta quinta-feira, o Flamengo vai enfrentar o Floresta ou Ceilândia na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Como manda o chaveamento, o Rubro-Negro pode reencontrar o Floresta, adversário na fase de grupos. A partida da terceira fase ainda será definida, assim como o horário e o local.

Se for o Ceilândia, aí encontrará um elenco que ainda não enfrentou na competição de base.

Quantos títulos da Copinha o Flamengo tem?

O Flamengo tem quatro títulos da Copinha. Tetracampeão, o Rubro-Negro levantou a taça nos anos de 1990, 2011, 2016 e 2018.

O elenco consagrou-se campeão pela primeira vez no ano de 1990, quando derrotou a Juventus. Depois, em 2011, o elenco da Gávea ganhou do Bahia na final e, em 2016, do Corinthians nos pênaltis. O último título do clube foi em 2018, ao derrotar o São Paulo, tornando-se tetracampeão da Copinha.

Na edição passada, entretanto, o Flamengo não foi bem e foi eliminado nas oitavas de final da Copinha ao perder para o Oeste.