Corinthians x Palmeiras na Supercopa Feminina: onde assistir ao vivo – 6/2

Disputando a primeira fase da Supercopa do Brasil Feminina, as equipes de Corinthians e Palmeiras entram em campo neste domingo, 06/02, a partir das 10h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena,. Com transmissão ao vivo, confira os horários do jogo do Corinthians e Palmeiras ao vivo hoje na Supercopa e onde assistir.

Onde assistir Corinthians e Palmeiras na Supercopa

O jogo da Supercopa do Brasil Feminina, com início às dez e meia da manhã, vai passar na Globo, no canal aberto, e também no SporTV, disponível na TV fechada, para todo o país somente para assinantes, assim como no Premiere. Na TV aberta, pela Rede Globo, o jogo vai passar nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul.

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

TV: Globo e SporTV

LiveStream: Premiere

O torneio feminino acontece no formato mata-mata, ou seja, cada equipe se enfrenta apenas um vez e o vencedor avança para a próxima fase em busca do tão sonhado troféu da temporada. Primeiro acontecem as quartas, depois as semis e por fim a final. Esta é a primeira competição oficial do futebol feminino na temporada de 2022.

A equipe vencedora do confronto de hoje vai enfrentar o Real Brasília na semifinal. Ao todo, oito clubes femininos disputam a Supercopa: Corinthians, Cruzeiro, Esmac, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e Real Brasília.

Escalações de Corinthians e Palmeiras

Como a temporada só está começando, nenhum dos times femininos apresenta desfalques.

Escalação do jogo do Palmeiras hoje: Jully; Bruna Calderan, Agustina, Thais, Katrine; Júlia, Ary Borges, Duda, Camilinha; Andressinha, Bia Zaneratto

Escalação do jogo do Corinthians hoje: Kemelli; Katiuscia, Giovanna Campiolo, Tarciane, Yasmim; Diany, Zanotti, Gabi, Tamires; Adriana

