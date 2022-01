Onde assistir o jogo do Corinthians x Resende hoje na Copinha – 14/01

Valendo a classificação para as oitavas da Copinha, o Corinthians enfrenta o Resende nesta sexta-feira, 14/01, com a bola rolando a partir das 21h45 (horário de Brasília), pela terceira fase no Estádio Martins Pereira. Saiba onde assistir ao jogo do Corinthians x Resende na Copinha hoje ao vivo pela TV e online.

Onde assistir Corinthians x Resende ao vivo na Copinha: O canal SporTV, disponível TV paga, e os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, vão transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Martins Pereira, cidade de São José dos Campos

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Sob o comando do técnico Diogo Siston, o Corinthians finalizou a fase de grupos em primeiro lugar. Depois, pela segunda fase diante do Ituano, goleou o adversário por 5 a 0 jogando em São José Dos Campos. Agora, pela terceira vez, o alvinegro vai disputar novamente na cidade mas, desta vez, a decisão vale a vaga nas oitavas.

O Resende fez bonito na fase de grupos ao terminar em segundo lugar. O clube carioca, entretanto, foi derrotado pelo próprio Corinthians na primeira fase da Copinha na temporada 2022. Mesmo assim, o elenco alcançou a segunda fase. Daí, contra o Fortaleza, manteve-se no alto nível e, nos pênaltis, carimbou o passaporte até a terceira etapa.

Escalações de Corinthians e Resende hoje:

Provável Corinthians: Alan Gobetti; Leo Maná, Alemão, Robert Renan, Mandaca; Reginaldo, Kevin, Biro, Felipe Augusto, Matheus Araújo; Giovane

Provável Resende: Pedro; Douglas, Halls, Peixoto, Zé Carlos; Índio, Medina, Brendon, João Felipe; Léo Santos, Léo Pedro

Relembre como foi o último jogo entre Corinthians e Resende na Copinha.

Quando vai ser a final da Copa São Paulo?

A final vai acontecer em 25 de janeiro, terça-feira, com os finalistas em campo, com o horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol. O local da partida também é outra questão a ser escolhida pela organização do evento, já que o Pacaembu, casa que recebe a maioria das finais, passa por reformas neste momento.

