Corinthians x São Paulo: onde assistir a final do Paulista Feminino (08/12)

Pela decisão do Campeonato Paulista Feminino, as equipes de Corinthians x São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, 08/12, a partir das 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, valendo o título do torneio. No primeiro confronto, o tricolor venceu com um gol. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde vai passar Corinthians x São Paulo Feminino hoje: O jogo do Corinthians e São Paulo hoje terá transmissão do canal SporTV, na TV fechada disponível em operadoras, além das plataformas TV Paulistão Play, Eleven Sports e Youtube do Paulistão, todos de maneira gratuita para acompanhar ao vivo.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

TV: SporTV

LiveStream: TV Paulistão Play, Eleven Sports e Youtube do Paulistão

No primeiro confronto, o São Paulo foi o grande vencedor por 1 a 0, gol de Micaelly no início do segundo tempo, levando a vantagem para o segundo confronto da final do Paulistão Feminino. Entretanto, o confronto desta quarta-feira promete ser equilibrado já que a final acontece na Neo Química Arena, a casa do Corinthians.

Depois de um longo período sem a presença da torcida por conta da pandemia no Brasil, os portões se abrem novamente para que o som do canto dos torcedores possa ecoar novamente pelos estádios. Hoje, não será diferente com a torcida do Corinthians. Em caso de empate, os pênaltis serão necessários.

Escalações de Corinthians x São Paulo:

Micaelly, autora do gol são paulino no primeiro confronto, deve estar em campo com a camisa titular pela final do Paulista Feminino. Entretanto, o Corinthians promete dar muito trabalho com Gabi Zanotti e Portilho no ataque.

CORINTHIANS FEMININO:

Kemelli; Katiuscia, Giovanna Campiolo, Poliana, Yasmim; Diany, Victória Albuquerque, Grazielle; Gabi Zanotti, Gabi Portilho, Adriana

SÃO PAULO FEMININO:

Carlinha; Dani Silva, Lauren, Thaís Regina, Giovana; Vitória, Maressa, Naná; Micaelly, Jaqueline Ribeiro, Gláucia

