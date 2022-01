Corisabbá x Altos: onde assistir ao jogo do Piauiense hoje – 16/01

Encerrando a primeira rodada do Campeonato Piauiense em 2022, as equipes de Corisabbá x Altos se enfrentam neste domingo, 16/01, a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Tibério Barbosa Nunes. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Quando é Corisabbá x Altos?

Pela primeira rodada do Campeonato Piauiense, a partida começa às 17h deste domingo (horário de Brasília), 16 de janeiro de 2022, no Estádio Municipal Tibério Barbosa Nunes, localizado na cidade de Floriano, no estado do Piauí, no Brasil.

Onde assistir Corisabbá e Altos hoje?

O jogo não tem transmissão na TV. No entanto, os torcedores podem assistir a transmissão do confronto de hoje no site da FFP TV, disponível tanto pelo computador como para aplicativo em Android e iOS e também no Eleven Sports.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports e FFP TV de graça para todo o Brasil

As equipes estreiam no Campeonato Piauiense da temporada 2022 neste domingo. De um lado, o Corisabbá que retornou para a elite do Estadual depois de cinco anos. Do outro, o Altos que conquistou mais um título para a sua conta de conquistas.

Agora, o confronto promete ser acirrado em campo já que as duas equipes querem fazer bonito para as suas torcidas nas arquibancadas e em casa.

Escalações de Corisabbá e Altos:

Provável escalação de Corisabbá:

Provável escalação de Altos: Fábio; Tiaguinho, Reinaldo, Rodrigues, Crystian; João Ananias, Jardel; Juninho Ar, Klenisson, Lucas Campos; Betinho

Leia também:

Jogos de hoje na TV: saiba onde assistir futebol neste domingo – 16/01