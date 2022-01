Jogos de hoje na TV: saiba onde assistir futebol neste domingo – 16/01

Fechando o fim de semana, o domingo em 16 de janeiro de 2022 apresenta uma agenda de futebol diversificada com confrontos nacionais e internacionais para agitar o dia do torcedor. Saiba quais são os jogos de hoje e onde assistir pelo horário de Brasília na TV e também online.

Jogos de hoje na TV, domingo, e onde assistir

Os Estaduais começaram no Brasil, onde todas as equipes das mais diversas divisões entram em campo pelo título de melhor elenco do estado. Além disso, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de futebol de base do país, continua.

Enquanto isso, o futebol segue na Europa com os campeonatos na Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália. Dessa maneira, selecionamos uma programação com horários, jogos e onde assistir ao vivo cada um deles para não perder nenhum lance.

Copinha 2022 – Jogos de hoje ao vivo

Bahia x Mirassol – 11h – Youtube do Paulistão

Botafogo x Resende – 15h – SporTV

Novorizontino x América-MG – 17h15 – SporTV

Fluminense x Santos – 19h30 – SporTV

Campeonato Baiano

Vitória x Juazeirense – 16h – TVE Bahia e Youtube da TVE BA

Unirb FC x Barcelona BA – 16h30 – Youtube da TVE BA

Campeonato Piauiense

Associação Corisabbá x Altos – 17h – TV Cidade Verde

Campeonato Potiguar

Santa Cruz de Natal x Potyguar – 15h – Eleven Sports

América-RN x ASSU – 15h – BAND (RN e AL)

Força e Luz x ABC – 15h – Youtube da FNF TV

Potiguar x Globo – 16h – Eleven Sports

Campeonato Sergipano

Itabaiana x Maruinense – 16h – Eleven Sports

Supercopa da Espanha

Athletic Bilbao x Real Madrid – 15h30 – ESPN Brasil e Star+

Copa Africana de Nações

Gâmbia x Mali – 10h – BAND e Youtube da CAF TV

Costa do Marfim x Serra Leoa – 13h – BAND e Youtube da CAF TV

Tunísia x Mauritânia – 13h – Youtube da CAF TV

Argélia x Guiné Equatorial – 16h – BAND e Youtube da CAF TV

Campeonato Inglês

Liverpool x Brentford – 11h – Star +

West Ham x Leeds – 11h – ESPN Brasil

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Hull City x Stoke City – 09h – Star +

Campeonato Inglês Feminino

Arsenal x Reading – 11h30 – Star +

Tottenham x West Ham – 15h45 – Star +

Campeonato Italiano

Sassuolo x Verona – 08h30 – Star +

Venezia x Empoli – 11h – Star +

Roma x Cagliari – 11h – Fox Sports

Atalanta x Inter de Milão – 16h45 – Star +

Campeonato Italiano Feminino

Pomigliano x Juventus – 08h – Star +

Inter de Milão x Napoli – 10h30 – Star +

Campeonato Alemão

Augsburg x Eintracht Frankfurt – 11h30 – OneFootball

Arminia x Greuther Furth – 13h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Heidenheim x FC Ingolstadt – 09h30 – OneFootball

Schalke 04 x Holstein Kiel – 09h30 – OneFootball

Sandhausen x Jahn Ragensburg – 09h30 – OneFootball

Copa do Rei

Atlético Baleres x Valencia – 08h – Fox Sports

Campeonato Espanhol

Elche x Villarreal – 10h – Star +

Campeonato Francês

Rennes x Bordeaux – 09h – Star +

Lorient-Bretagne x Angers – 11h – Sem transmissão

Reims x Metz – 11h – Sem transmissão

RC Strasbourg x Montpellier – 11h – Sem transmissão

Monaco x Clermont – 11h – Sem transmissão

Troyes x Lyon – 13h05 – ESPN Brasil

Olympique de Marseille x Lille – 16h45 – Fox Sports

Campeonato Português

Santa Clara x Tondela – 12h30 – Sem transmissão

Vizela x Sporting – 15h – ESPN 2

Famalicão x Paços Ferreira – 15h30 – Sem transmissão

Belenenses x Porto – 17h30 – ESPN 2

Campeonato Holandês

Utrecht x Ajax – 08h15 – ESPN Brasil

Groningen x PSV – 10h30 – Star +

Cambuur x Sparta Roterdã – 10h30 – Sem transmissão

Fortuna Sittard x AZ – 12h45 – Sem transmissão

Campeonato Belga

Royal Antwerp x Charleroi – 09h30 – Star +

Anderlecht x Standard Liege – 14h30 – Star +

Amistoso

Peru x Panamá – 18h – Star +

Belgrano x Unión Española – 19h15 – Star +

Colômbia x Honduras – 19h30 – Sem transmissão

Defensor x Danúbio – 21h30 – Star +

Campeonato Indiano

Kerala Blasters x Mumbai City FC – 11h – OneFootball

