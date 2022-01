Corisabbá x Fluminense-PI: horário, canal e escalações – 23/01

Jogando neste domingo, 23/01, pela terceira rodada do Campeonato Piauiense, as equipes de Corisabbá x Fluminense-PI disputam os três pontos com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Tibério Barbosa Nunes. Com transmissão ao vivo do jogo, saiba onde assistir hoje.

Onde assistir Corisabbá x Fluminense-PI

O Eleven Sports da Federação de Futebol do Piauí (FFP TV) vai transmitir o jogo de hoje ao vivo pelo site oficial de graça para todo o público e também pelo aplicativo do Eleven Sports.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports de graça para todo o Brasil

Com apenas um empate e uma derrota, o Corisabbá aparece na 6ª posição do Campeonato Piauiense tendo somente 1 ponto na classificação. É por isso que, neste domingo, o elenco quer aproveitar o fato de que joga em casa para contar com a força de sua torcida e apoiar os jogadores a garantir os três pontos.

Do outro lado, o Fluminense está em primeiro lugar com 6 pontos, isto é, venceu os dois confrontos que disputou até o momento na temporada. Dessa maneira, se vencer também o jogo de hoje, aumenta a vantagem que possui com os demais e se mantém na liderança com folga.

Escalações de Corisabbá x Fluminense-PI

Provável escalação de Corisabbá: Francisco; José Laerth, Francisco de Assis, Paulo Martins, Jonathan; Esdras, Pedro Henrique, Jailton, Icassio; Roger, Erverson

Provável escalação de Fluminense-PI: Nicolas; Gean, Michel, Ramon, Tiaguinho; Mazinho, Pio, Janeudo; Bismarck, Mario Sergio, Tarcisio

