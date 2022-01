Coritiba x Juventus: onde assistir, horário e escalações – 13/01

Em confronto da segunda fase da Copinha, as equipes de Coritiba x Juventus se enfrentam nesta quinta-feira, 13/01, com a bola rolando a partir das 11h30 (horário de Brasília), no Estádio Conde Rodolfo Crespi. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir online.

Horário e onde assistir Coritiba x Juventus: O Youtube do Paulistão, e os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça, vão transmitir o jogo de hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Conde Rodolfo Crespi, cidade de São Paulo

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube, Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Depois de terminar em primeiro lugar no grupo 32 com 6 pontos, o Coritiba garantiu a vantagem na segunda fase em busca do tão sonhado título da Copinha. Para chegar até aqui, venceu o Real Brasília, foi derrotado pelo Capivariano e fechou a fase de grupos com vitória para o Nacional.

Enquanto isso, a Juventus tropeçou na última rodada pelo grupo 31 da Copinha e, por isso, terminou em segundo lugar com 4 pontos apenas. Na trajetória, empatou com o Portuguesa Santista, venceu o Canaã e perdeu para o CRB na competição. Por isso, espera contar com a sorte para chegar longe este ano.

Quando será a final da Copinha?

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada em 25 de janeiro, no dia do aniversário da cidade de São Paulo. No entanto, este ano ela não será realizada no Estádio do Pacaembu. Isso porque o espaço está em obras e a data prevista para a reinauguração é para outubro de 2023, com a construção de espaços para lazer, diversão e também jogos.

Com isso, a Federação Paulista de Futebol ainda precisa definir qual será o novo local a receber a grande decisão do torneio de futebol.

Escalações de Coritiba e Juventus:

Coritiba: Sidnei; Jean Henrique, Alec, Guilherme, Diogo; Jorge, Maicky, Lucas Ronier, Douglas; Kaio, Ruan

Juventus: Cauã; Isaque, Ricardo, Adelan Santos, Gustavo; Carlos Eduardo, Athyrson, Gabriel Luan, Filipe de Almeida, Bruno; Gabriel

