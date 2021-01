CRAC x Atlético-GO (28/1): onde assistir e escalações da partida

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

CRAC e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 15h30, no Estádio Serrinha, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Goiano. Enquanto o Dragão ocupa a primeira posição do grupo A, o Leão é terceiro na chave B, mas não muda de posição em caso de vitória.

Onde assistir CRAC x Atlético-GO?

O confronto entre CRAC x Atlético-GO não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe o jogo para todo o país, no pay-per-view, a partir das 15h30.

Prováveis escalações do jogo

CRAC: Edson; Lê, Nilo, Rafael Cardoso e Romarinho; Amorim, Bruno Menezes, Davi Ceará e Potiguar; Gabriel Barcos e Henrique.

Atlético-GO: Gabriel Bernard; Arnaldo, Michel, Oliveira, Carlos Henrique; Pereira, Rithely, Gabriel Baralhas; Rian Lopes, Ronald, Vitor Leque.

Jogos da 12ª rodada do Campeonato Goiano

Iporá x Anápolis – 15h30

Anapolina x Grêmio Anápolis – 15h30

CRAC x Atlético-GO – 15h30

Vila Nova x Goiânia – 15h30

Aparecidense x Jaraguá – 15h30

Goianésia x Goiás – 15h30

Como CRAC e Atlético-GO chegam para o jogo?

O Leão é o terceiro colocado do grupo B, com 14 pontos em 11 jogos. No total, o CRAC soma três vitórias, cinco empate e três derrotas. Caso conquiste a vitória, a equipe não alcança a segunda colocação, mas se aproxima dos líderes da chave.

Já o Dragão é líder do grupo A e tem situação confortável na competição. No Campeonato Brasileiro a equipe atualmente é a 13ª colocada, então com 42 pontos. A 10 pontos da zona do rebaixamento, o Atlético está próximo de se manter na primeira divisão e na próxima rodada, enfrenta o São Paulo, em jogo válido pela 33ª rodada da competição.