Crato x Caucaia: que horas e como assistir o jogo do Cearense – 08/02

Com na liderança e o outro brigando contra o rebaixamento, o duelo entre Crato x Caucaia promete bagunçar a tabela nesta terça-feira, 08/02, jogando no Estádio Municipal Governador Virgílio Távora, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), na primeira fase do torneio. Saiba onde assistir ao jogo de hoje do Cearense.

Onde assistir Crato x Caucaia

A partida entre Crato e Caucaia no Campeonato Cearense vai passar no TV FCF (Youtube), de graça para todo o Brasil a partir das três e meia da tarde pelo horário de Brasília nesta terça-feira, 8 de fevereiro de 2022.

O canal da Federação Cearense de Futebol no Youtube, site de vídeos gratuitos, pode ser encontrado com a sigla FCF TV onde, para assistir, basta o torcedor procurar pelo jogo desejado e acompanhar ao vivo.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Juceando Francisco de Sousa

Local: Estádio Municipal Governador Virgílio Távora, na cidade do Crato, estado do Ceará

TV: Sem transmissão

Online: Youtube

Escalações de Crato e Caucaia

CRATO

Na lanterna da competição com 5 pontos, o time do Crato não tem mais chances de se classificar para a próxima fase do Campeonato Cearense. Além disso, ocupando a zona de rebaixamento na sétima posição com 7 pontos, o elenco também precisa se preocupar com a possiblidade de ir para a segunda divisão do estadual.

Preto; Matheus Carioca, Mayron, Natan, Arthur, Jeferson; Ninho Xavier, Polinho, Rômulo; Dagson, Josy

CAUCAIA

Em primeiro lugar no Campeonato Cearense com 22 pontos, o Caucaia já está praticamente classificado para a próxima fase da competição, além de garantir também a confirmação da primeira divisão do estadual no ano que vem. Na última rodada, o elenco ficou no empate com o Icasa.

Célio; Ceará, Roni Lobo, Túlio, Wilker; Guto, Everton, Santos; Vanderlan, Xandy, Iury Tanque

