CRB x Confiança (8/1): saiba onde assistir e escalações do jogo

CRB x Confiança se enfrentam nesta sexta-feira (8), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Onde assistir CRB x Confiança?

O confronto entre CRB x Confiança não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere transmite a partida para todo o Brasil, pelo pay-per-view.

Qual a situação das equipes na Série B?

CRB e Confiança estão no meio da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Enquanto os alagoanos são o 14º da tabela, com 40 pontos, os sergipanos, com dois pontos a mais, são o 11º.

Oscilando na competição, o CRB está a cinco pontos da zona do rebaixamento. No entanto, a vitória na última rodada, fora de casa, diante do Avaí, dá confiança para a equipe nesta reta final de campeonato. Com mais seis pontos, a equipe se livra das chances de disputar a Série C, no ano que vem.

O Dragão do Bairro Industrial também vem de vitória na última rodada. Após cinco derrotas seguidas, o Confiança venceu o Náutico em casa, por 2 a 0, e se recuperou no Brasileiro.

Escalações de CRB x Confiança

O técnico Roberto Fernandes tem uma dúvida para o confronto: manter o trio ofensivo mais leve, ou então apostar no centroavante Lucão, que decidiu a partida contra o Avaí.

CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Ewerton Páscoa e Igor Cariús; Claudinei, Luiz Paulo e Diego Torres; Pablo Dyego, Régis e Lucão (Luidy).

O técnico Daniel Paulista não poderá contar com os atletas Rafael Santos e Thiago Ennes, ambos suspensos. Então Jean Drosny e Caíque Sá devem herdar as vagas. No entanto, embora tenha os dois desfalque, a equipe azulina conta com o retorno de Ari Moura, após a expulsão contra o Brasil de Pelotas.

Confiança: Jean Drosny; Caíque Sá, Luan, Matheus Mancini, Everton; Amaral, Seginho, Guilherme Castilho; Reis, Renan Gorne e Iago.