CRB x Cruzeiro: onde assistir ao jogo do Alagoano hoje – 29/01

Em confronto pela segunda rodada do Campeonato Alagoano, as equipes de CRB x Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 29/01, a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir ao jogo do CRB hoje ao vivo

O jogo do CRB x Cruzeiro hoje terá transmissão da BAND, pela TV aberta, em todo o estado de Alagoas de graça a partir das cinco da tarde, e também no Eleven Sports.

O serviço está disponível através do site oficial (www.elevensports.com) de graça ou pelo aplicativo também de maneira gratuita para baixar no Android e iOS.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: BAND (AL)

LiveStream: Eleven Sports pelo aplicativo ou site (www.elevensports.com)

Escalações de CRB e Cruzeiro-AL

Na última quarta-feira, o time do CRB ficou no empate em 1 a 1 diante do Murici, jogando em casa. Agora, pela segunda rodada da competição estadual, promete fazer de tudo para conquistar os primeiros três pontos em seu favor e, consequentemente, subir na classificação. Por fim, o elenco aparece em quarta posição com apenas 1 ponto.

Do outro lado, o time do Cruzeiro saiu na vitória diante do CSE pelo placar de 2 a 1, também jogando em casa com a o estádio lotado. Agora, diante de um dos favoritos do torneio, promete colocar os melhores jogadores em campo para levar para casa os três pontos. Na tabela, está em terceiro lugar com 3 pontos.

Escalação de CRB: Vitor; Gabriel Bulhões, Reginaldo, Wellington, Romão; Jean Patrick, Yago, Maycon, Nicolas, Diego Torres; Marcinho

Escalação de Cruzeiro-AL: Naldo; Max, Bruno Bacco, Wesley, Pinheirinho; Arthur, Cristiano, Pedrinho, Pedro Colina; André, Etinho

