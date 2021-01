CRB x Figueirense (19/1): onde assistir e escalações do jogo da Série B

Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, CRB x Figueirense se enfrentam nesta terça-feira (19), no Estádio Rei Pelé, às 19h15. Embora as chances dos alagoanos subirem à Série A sejam mínimas, matematicamente ainda é possível. Já o Figueira precisa dos três pontos, para fugir da zona do rebaixamento.

Onde assistir CRB x Figueirense pela Série B?

O confronto entre CRB x Figueirense não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere, no pay-per-view, exibe o jogo para todo o país.

Prováveis escalações de CRB x Figueirense

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Páscoa e Igor; Claudinei, Wesley (Régis) e Diego Torres; Hyuri, Luidy e Lucão.

Figueirense: Rodolfo Castro; Everton Santos, Alemão, Vitor Mendes e Renan Luis; Matheus Neris, Patrick e Dudu; Bruno Michel, Diego Gonçalves e Geovane Itinga.

Jogos da rodada 30 da Série B

Brasil de Pelotas x América-MG – 16h

Avaí x Juventude – 19h15

CRB x Figueirense – 19h15

Botafogo x CSA – 19h15

Confiança x Sampaio Corrêa – 19h15

Paraná x Cuiabá – 21h30

Quarta – 20/1

Guarani x Vitória – 16h

Náutico x Oeste – 19h15

Cruzeiro x Operário – 21h30

Quinta – 21/1

Chapecoense x Ponte Preta – 17h45

Como as equipes chegam para o jogo?

Matematicamente, faltando três rodadas para o término da competição, o CRB pode entrar para o G-4, assim como na zona do rebaixamento. No entanto, as chances para ambas situações são mínimas.

Já os catarinenses precisam da vitória para então conseguirem fugir da zona do rebaixamento. Embora estejam fora do Z-4, o Figueira tem 39 pontos, assim como Náutico e Vitória. No entanto, a equipe fica em 15º lugar por conta dos critérios de desempate. Caso vença o confronto, a equipe não muda de posição, pois não alcança o Cruzeiro, mas pode se afastar da degola.

+ Santos x Palmeiras: o que se sabe sobre a final da Copa Libertadores