CRB x Sport – 6/3/2021: onde assistir e escalações de hoje

CRB x Sport se enfrentam na segunda rodada da Copa do Nordeste 2021, logo depois de não vencerem no primeiro jogo do torneio. Enquanto o Leão empatou em 1 a 1, com o Sampaio Corrêa, os alagoanos perderam para o Fortaleza, por 1 a 0. Em busca de se recuperarem na competição, os clubes se enfrentam neste sábado (6), às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

CRB x Sport : onde assistir?

O confronto entre CRB e Sport, a partida terá transmissão da tv aberta pela TV Jornal. A emissora pernambucana, é filial do SBT e exibirá o jogo a partir das 16h.

O narrador Aroldo Costa comanda a locução do duelo, com comentários de Maciel Junior, mas reportagens de Lílian Fônseca.

Como CRB x Sport chegam para o jogo?

Com uma campanha mediana no Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB fechou a competição no meio da tabela, em 10º. A posição garantiu o clube por mais uma temporada na segunda divisão do futebol nacional, na busca pelo então acesso.

Na Copa do Nordeste, os alagoanos não estrearam com o pé direito. Na primeira partida, derrota para o Fortaleza por 1 a 0, no Castelão. No entanto, agora o CRB joga em casa e vai buscar seu primeiro triunfo no torneio.

Já o Sport, lutou para evitar o rebaixamento até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com um campanha de altos e baixos, o Leão conseguiu se manter na elite do futebol nacional, mas não garantiu a vaga na Copa Sul-americana. Em 15º, com 42 pontos, os pernambucanos ficaram a dois do Bahia, 14º colocado, e que se classificou para o torneio internacional.

No Nordestão, o Sport jogou a primeira partida em casa, mas empatou com o Sampaio Corrêa, em 1 a 1. Agora, o clube busca então seu primeiro triunfo na competição.

Prováveis escalações de CRB e Sport

Provável escalação do CRB : João Carlos; Diogo Mateus, Everton Sena (Marcio), Anderson Conceição e Diego; Feijão, Lucas, Edson Ratinho (Juninho Potiguar) e Tinga; Diego Rosa (Willians Santana) e Neto Baiano.

: João Carlos; Diogo Mateus, Everton Sena (Marcio), Anderson Conceição e Diego; Feijão, Lucas, Edson Ratinho (Juninho Potiguar) e Tinga; Diego Rosa (Willians Santana) e Neto Baiano. Provável escalação do Sport: Carlos Eduardo, Elias Lira, Pedrão, Renzo, Victor Gabriel, Pedro Victor, Ítalo, Marcos Serrato, Pablo Pardal, Paulinho e Vinícius Popó.

Jogos da 2ª rodada da Copa do Nordeste

Ceará x Vitória – 16h

CRB x Sport – 16h

Bahia x Botafogo-PB – 18h15

Treze x Altos – 18h15

Sampaio Corrêa x Fortaleza – 20h30

Domingo (7)

4 de julho x Salgueiro – 15h30

Santa Cruz x ABC – 16h

Confiança x CSA – 20h

