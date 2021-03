Criciúma x Chapecoense: onde assistir Campeonato Catarinense – 14/3

Em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Catarinense 2021, Criciúma e Chapecoense se enfrentam neste domingo (14), às 16h (horário de Brasília). Sem vencer na competição, o Tigre busca seus primeiros três pontos, enquanto a equipe de Condá segue invicta com 100% de aproveitamento e na liderança. Duelo ocorrerá no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, Santa Catarina.

Criciúma x Chapecoense: como assistir ao vivo?

Onde assistir Criciúma e Chapecoense: site oficial da Federação Catarinense de Futebol (FCF)

O duelo catarinense entre Criciúma e Chapecoense não terá transmissão da tv aberta, mas também não será exibido na fechada. O torcedor que quiser acompanhar a partida no entanto, terá que acessar o site oficial da Federação Catarinense de Futebol, a FCFTV. O site transmitirá ao vivo e com exclusividade a partir das 16h.

Como as equipes chegam para o jogo?

Com um empate e uma derrota, o Tigre continua sem vencer nenhum jogo no Campeonato Catarinense 2021. Com este desempenho, o clube soma apenas um ponto na competição, mas amarga o penúltimo lugar, 11º, na zona do rebaixamento. Na estreia do Estadual, o Criciúma empatou com o Hercílio Luz em 1 a 1, mas na sequência, perdeu para o Juventus por 2 a 0.

Já a Chape, segue na liderança da competição, com então 100% de aproveitamento. Em dois jogos, o clube venceu os dois, passando por Concórdia por 2 a 0, e Avaí por 2 a 1. Com seis pontos, a equipe de Condá pode abrir vantagem na liderança. Isso porque, o clube tem a mesma pontuação que o Leão, Juventus e Brusque. No entanto, ambos os clubes já jogaram na rodada.

Onde será Criciúma x Chapecoense?

A partida entre Criciúma e Chapecoense estava prevista para ocorrer em Jaraguá do Sul, no estádio João Marcatto. Isso porque o prefeito de Criciúma havia proibido jogos no município, por meio de decreto. No entanto, o representante do executivo revogou a medida, e o jogo pôde ser marcado para o Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma

Jogos da 3ª rodada do Campeonato Catarinense

Juventus 2 x 0 Hercílio Luz

Concórdia 2 x Brusque

Marcílio Dias 2 x 0 Próspera

Avaí 1 x 0 Figueirense

Domingo (14)

Criciúma x Chapecoense 16h

Metropolitano x Joinville x – 16h

