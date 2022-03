Critério de desempate Paulistão 2022: conheça as regras do campeonato

As disputas nas quartas de final dão início na fase eliminatória do Campeonato Paulista em 2022. Oito equipes jogam em partida única buscando a classificação até a semifinal, onde chegarão ainda mais perto da oportunidade de conquistar o título no estadual. Em partida única, como funciona em caso de empate? Entenda quais são os critérios de desempate do Paulistão 2022.

Qual o critério de desempate no mata-mata do Paulistão 2022

De acordo com o critério de desempate Paulistão 2022, as partidas do mata-mata no Campeonato Paulista em 2022 vão ter disputas de pênaltis, caso terminem empatadas no tempo normal. As quartas e as semis são enfrentadas em apenas um jogo, onde o mando de campo é do time que acabou em primeiro lugar na fase de grupos.

“No caso de haver empate nas partidas da fase de quartas de final e semifinal da Competição, a partida será decidida através de disputa de penalidades desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football Association Board – IFAB”, diz trecho extraído do regulamento do Campeonato Paulista sobre o critério de desempate do Paulistão 2022.

Oito equipes jogam as quartas do Campeonato Paulista na temporada 2022. São eles Corinthians, Guarani, São Paulo, São Bernardo, Palmeiras, Ituano, RB Bragantino e Santo André. Os quatro ganhadores dos confrontos avançam para as semifinais, onde também disputam em partida única.

Regulamento do Campeonato Paulista 2022

O torneio estadual conta com 16 equipes na primeira divisão. Elas são divididas em quatro grupos com quatro participantes cada, onde jogam por 12 rodadas em turno único sem enfrentar os oponentes do mesmo grupo em que pertencem. Como nos pontos corridos, cada vitória vale 3 pontos, o empate 1 e a derrota nenhum.

Com o fim da primeira fase, o primeiro e segundo colocado de cada grupo avançam para às quartas de final. Na classificação geral, os dois últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão do futebol paulista. É importante ressaltar que, em cada fase, os critério de desempate do Paulistão 2022 são diferentes.

Depois, os quatro vencedores seguem para as semifinais e, por fim, os dois finalistas jogam a final em duas mãos pelo tão sonhado título.

O Troféu do Interior também é realizado ao fim das rodadas, contando com as equipes que terminaram entre a 9ª e a 14ª posição na classificação geral.

Campeões do Campeonato Paulista

O Corinthians é o maior campeão do Paulista, somando 30 títulos, enquanto o Palmeiras vem logo atrás com 23 e o São Paulo, atual vencedor, contabiliza 22.

