Saiba quem Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos vão enfrentar na fase de grupos do torneio na temporada 2023

Sorteio do Paulistão 2023: grupos do Corinthians, Palmeiras, SPFC e Santos

Sorteio do Paulistão 2023: grupos do Corinthians, Palmeiras, SPFC e Santos

A Federação Paulista de Futebol definiu nesta terça-feira, 1º de novembro, os quatro grupos para o Campeonato Paulista de 2023. Confira o resultado do sorteio do Paulistão 2023, que contará com a transmissão exclusiva da Record TV, TNT e streamings para assinantes.

Veja os 4 grupos do sorteio do Paulistão 2023

Estão definidos os quatro grupos no Campeonato Paulista de 2023. Dezesseis equipes do estado de São Paulo disputarão a primeira divisão do futebol paulista na próxima temporada.

O grande evento foi realizado nesta terça, na capital paulista, com a apresentação de Fred Desimpedidos e Taynah Espinoza, além da participação do repórter Rodrigo Fragoso. Para o sorteio, os ex-jogadores Vampeta, Ricardo Oliveira, Amoroso e Mauro Silva foram responsáveis por tirarem as bolinhas.

Confira o resultado do sorteio do Paulistão 2023 com os quatro grupos.

GRUPO A: Santos, RB Bragantino, Botafogo SP e Inter de Limeira

GRUPO B: São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa

GRUPO C: Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento

GRUPO D: Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa

+ Sorteio oitavas da Champions 2022/23: quando vai ser e como funciona

Quando começa Paulistão 2023?

A competição estadual tem início em 15 de janeiro com a fase de grupos com as doze rodadas, seguindo até 9 de abril, data das finais entre as duas equipes.

Cada rodada contará com oito duelos. Lembrando que equipes do mesmo grupo não podem se enfrentar na primeira fase, somente a partir da próxima. Os dois melhores de cada grupo serão rivais nas quartas em partida única, onde quem vencer se classifica para a semifinais.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis define quem avança.

+ Jogos da Champions hoje: programação da Liga na terça (01/11/22)

Como funciona o Paulistão 2023?

Dezesseis equipes são divididas entre quatro grupos no Campeonato Paulista em 2023, sendo Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos são cabeças de chave. O Árbitro de Vídeo estár presente em todas as partidas.

Na primeira fase o sistema de pontos corridos determina a disputa, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate um ponto para ambos os times. As equipes do mesmo grupo não podem se enfrentar, ou seja, os participantes vão jogar contra os adversários outros grupos por doze rodadas. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final.

As quartas de final e a semifinal são disputadas em jogos únicos, onde o time de melhor campanha garante o mando de campo. A final, por outro lado, é jogado em ida e volta. Na classificação geral, os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão paulista.

O campeão do Paulistão leva para a casa a grande taça dourada e a premiação de R$ 5 milhões.

+ Por que o Cano faz o L? Entenda a referência da comemoração

Onde assistir o Campeonato Paulista?

Os jogos do Campeonato Paulista em 2023 serão transmitidos na Record e TNT, além do HBO Max, Premiere e o canal do Youtube da FPF.

Pela TV aberta, a Record mantém os direitos de transmissão e exibe dezesseis partidas, um por rodada até a grande final. O mesmo acontece com o canal da TNT, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Online, dá para assistir no HBO Max, plataforma de streaming e o Premiere, pay-per-view por valor extra na mensalidade das operadoras. Se preferir, pode assistir as rodadas no Youtube do Paulistão de graça.

+ Copa Verde 2022: onde assistir aos jogos, quem disputa e como funciona