Croácia x Chipre: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa – 27/03

Croácia e Chipre se enfrentam neste sábado (27) a partir das 14h (horário de Brasília), no Stadion HNK Rijeka, em jogo da segunda rodada do grupo H nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Croácia x Chipre: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A Croácia estreou na fase de grupos com empate sem gols com a Eslováquia. Agora, entra em campo neste sábado com o propósito de garantir os primeiros três pontos e, assim, lutar na parte de cima do grupo. Então, a equipe da casa deve ter Modric em seu plantel principal.

Do outro lado, o Chipre também ficou no empate sem gols na primeira rodada, precisando da vitória de qualquer maneira no diante do adversário de hoje, o vice-campeão da Copa do Mundo na Rússia em 2018.

Possíveis escalações de Croácia x Chipre

Possível Croácia: Livakovic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Barisic; Kovacic, Modric, Brozovic; Vlasic, Perisic, Kramaric.

Possível Chipre: Demetriou; Kousoulos, Soteriou, Laifis; Antoniou, Artymatas, Kastanos, Ioannou; Papoulis, Sotiriou, Pittas.

Classificação do grupo H nas Eliminatórias da Copa

No grupo H, lideram Rússia e Eslovênia com três pontos cada. Enquanto isso, Chipre e Eslováquia figuram em terceiro lugar com um ponto cada.

Enquanto isso, Croácia e Malta seguem zeradas.

Eliminatórias da Copa 2022: confira os jogos do fim de semana na Europa