Croácia x Espanha: onde assistir a final da Liga das Nações ao vivo - 18/06

Quem será o grande campeão, Croácia ou Espanha? As seleções disputam a final da Liga das Nações neste domingo, 18 de junho, no Feyenoord Stadium, às 15h45, horário de Brasília. Ambos buscam o primeiro título no campeonato, mas os espanhóis jogam a segunda final consecutiva.

Em caso de empate, a prorrogação será iniciada em dois tempos de 15 minutos cada. Se a igualdade persistir, aí a disputa de pênaltis vai definir o campeão.

Onde vai passar a final da Liga das Nações ao vivo hoje

A partida entre Croácia e Espanha na final da Liga das Nações será transmitida no SporTV, ESPN e no serviço de streaming Star Plus ao vivo neste domingo.

No SporTV, Luiz Carlos Jr. narra ao lado dos comentaristas Ledio Carmona e Pedrinho.

Assinantes Claro, Sky e do pacote 'Globoplay + canais ao vivo' podem assistir o jogo no SporTV 4K, com imagem e som em ultra HD.

Horário: 15h45, três e quarenta e cinco da tarde

Onde assistir a final da Liga das Nações hoje: SporTV, ESPN, Star Plus e GloboPlay

Como chegam as equipes para a final?

A Croácia bateu na trave na Copa do Mundo do Catar. Depois de superar o Brasil nos pênaltis durante as quartas de final, acabou eliminada pela Argentina na semifinal e ficou com o terceiro lugar. Neste domingo, busca o primeiro título da Liga das Nações depois de terminar em primeiro lugar no grupo 1 com 13 pontos, somados em quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Do lado da Espanha, o time não fez uma boa campanha na Copa do Mundo já que caiu para o Marrocos nas oitavas de final. Na Liga das Nações, ficou em primeiro lugar no grupo 2 com 11 pontos, conquistados em três vitórias, dois empates e uma derrota.

Escalações de Croácia x Espanha

É decisão na final da Liga das Nações entre Croácia e Espanha neste domingo. Para os croatas, Gvardiol é o único desfalque.

Para os espanhóis não há desfalques no elenco.

Croácia: Livakovic; Erlic, Sosa, Sutalo, Juranovic; Brozovic, Kovacic, Modric; Perisic, Pasalic e Kramaric.

Espanha: Unai Simón; Laporte, Alba, LeNormand, Carvajal; Gavi, Rodri, Zubimendi; Asensio, Olmo e Alvaro Morata.

Qual é a premiação da Liga das Nações?

Além do título e da taça, o campeão da Liga das Nações fatura € 10,5 milhões, o total de R$ 55,3 milhões, de acordo com dados do jornal espanhol As.

Para o segundo colocado receberá € 9 milhões (R$ 47 milhões) e o terceiro e o quarto lugar ficam com 8 e 7 milhões de euros respectivamente.

O vencedor de cada grupo ganha o valor extra que varia de acordo com a liga, entre 750 e 250 mil euros.

Durante a primeira fase da Liga das Nações, todas as seleções recebem pagamento pela participação. Na Liga A, o valor é de € 1,5 milhão (R$ 7,9 milhões), na Liga B cai para € 1 milhão (R$ 5,7 milhões), na Liga C a premiação é de € 750 mil (R$ 3,9 milhões) e na Liga D o total de € 500 mil (R$ 2,6 milhões).

Liga A - € 1,5 milhão (R$ 7,9 milhões)

Liga B - € 1 milhão (R$ 5,7 milhões)

Liga C - € 750 mil (R$ 3,9 milhões)

Liga D - € 500 mil (R$ 2,6 milhões)

Campeão - € 10,5 milhões (R$ 55,3 milhões)

Vice-campeão - € 9 milhões (R$ 47 milhões)

Terceiro lugar - € 8 milhões (R$ 42 milhões)

Quarto lugar - € 7 milhões (R$ 36 milhões)

Quem são os campeões da Liga das Nações?

Apenas as seleções de Portugal e França conquistaram a taça da Liga das Nações da UEFA. Isso porque só duas edições da competição foram realizadas até hoje.

Com Cristiano Ronaldo em campo, Portugal foi o primeiro vencedor do torneio de futebol. Na edição de 2022, foi a vez da França levantar o caneco, após a Copa do Mundo na Rússia.

Liga das Nações 2018/19:

Portugal campeão

Holanda vice-campeã

Liga das Nações 2020/21:

França campeão

Espanha vice-campeã

Leia também:

Eliminatórias da Eurocopa 2024: como funciona, grupos e datas do torneio