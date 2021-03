Croácia x Malta: onde assistir as Eliminatórias da Copa – 30/03

Croácia e Malta se enfrentam nesta terça-feira (30) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Stadion HNK Rijeka, em jogo da terceira rodada do grupo H nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Croácia x Malta: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A Seleção da Croácia conseguiu a primeira vitória na rodada passada ao vencer o Chipre por 1 a 0. Agora, precisa vencer mais uma vez para, assim, continuar na briga pela liderança do grupo, além de torcer por um tropeço da Rússia.

Enquanto isso, Malta possui apenas um ponto, já que empatou no fim de semana contra a Eslováquia. Se ganhar o confronto desta terça e os adversários perderem, pode se aproximar da primeira posição e, assim, tornar-se uma grande candidata para a vaga no Mundial de 2022.

Possíveis escalações de Croácia x Malta

Possível Croácia: Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Lovren, Barisic; Modric, Brozovic; Pasalic, Perisic, Brekalo, Budimir.

Possível Malta: Bonello; Camenzulli, Borg, Pepe, Shaw, Mbong; Gambin, Guillaumier, Teuma, Paul Mbong; Satariano.

Classificação do grupo H nas Eliminatórias da Copa

A Rússia segue invicta na classificação do grupo H com seis pontos. Logo atrás, dividindo o segundo lugar estão Eslovênia e Croácia com três pontos cada. Já a Eslovênia tem dois, enquanto Chipre e Malta somente um.

