Croácia x Rússia: onde assistir, horário e escalações hoje (14/11)

As equipes de Croácia x Rússia disputam a vaga direta para a Copa do Mundo neste domingo, 14/11, às 11h (horário de Brasília), pela última rodada do grupo H nas Eliminatórias das Europa jogando no Estádio Poljud. Confira onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Croácia x Rússia hoje: O jogo de Croácia e Rússia hoje terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo a partir das onze horas da manhã.

Quando vai ser: 14 de novembro de 2021

14 de novembro de 2021 Horário: 11h (horário de Brasília)

11h (horário de Brasília) Local: Estádio Poljud, cidade de Split, na Croácia

Estádio Poljud, cidade de Split, na Croácia TV: Sem transmissão

Sem transmissão LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Últimas notícias da Cróacia

Depois de golear a equipe de Malta na última rodada do grupo H, a Croácia está pronta neste domingo para decidir a vaga direta até o Mundial de 2022. Com os seus melhores craques como Perisic, Brozovic e Modric em campo, os croatas esperam vencer os russos e, através dos pontos fracos como a defesa, ganhar em campo.

Por fim, o time não tem Brekalo e Kovacic, lesionados.

Como vem a Rússia?

Assim como o seu adversário do jogo de hoje, a Rússia também vem de goleada na última rodada. Por 6 a 0, a equipe venceu Chipre e se garantiu provisoriamente na liderança de seu grpo nas Eliminatórias. Com 22 pontos, tendo dois a mais que o rival, precisa ganhar o jogo deste domingo de qualquer maneira se quiser mais uma vez fazer bonito na competição.

Em 2018, quando foi país-sede, chegou até as quartas, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis pela Croácia, atual vice-campeã. Por fim, ao jogo não tem baixas.

Escalações para o jogo da Croácia x Rússia hoje

Provável escalação da Croácia:

Livakovic; Barisic, Gvardiol, Lovren, Stanisic; Modric, Brozovic; Perisic, Pasalic, Ivanusec; Kramaric

Provável escalação da Rússia:

Safonov; Sutormin, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov; Erokhin, Barinov, Golovin; Miranchuk, Smolov, Ionov

