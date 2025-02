Cruzeiro é eliminado e final terá Galo e América

Apesar de reforços no time, como Gabigol, o Cruzeiro foi eliminado do Campeonato Mineiro de 2025 neste sábado, 22. Após um empate de 1 a 1, o América venceu o Cruzeiro por 4 a 2 nos pênaltis, e vai enfrentar o Galo ou o Tombense na final.

Quando vai ser a final do Mineiro de 2025?

A final já está marcada: o jogo de ida será no Mineirão no sábado, 8 de março. Já a decisão vai acontecer no Independência, no sábado, 15 de março.

O campeão deste ano não será inédito. De um lado o Coelho pode ressurgir na briga entre os mineiros, enquanto o Galo irá somente aumentar a vantagem na liderança do ranking de campeões. Os dois times se enfrentaram na final de 2023, com vitória do Galo.

Cruzeiro é o maior campeão mineiro?

A rivalidade entre Cruzeiro e Atlético Mineiro também se reflete no número de títulos do Campeonato Mineiro, mas nas contas de taças é o Galo quem leva a melhor com 49 conquistas. O time levantou o troféu estadual pela primeira vez em 1915, e a última vez em 2024.

O Cruzeiro aparece em segundo lugar, com 38 títulos. O América-MG, terceiro maior vencedor, soma 17 conquistas.

A competição estadual é disputada desde 1915 e reúne os principais clubes de Minas Gerais. Nos últimos anos, o Atlético-MG tem dominado o torneio, conquistando vários títulos seguidos.

O último título do Mineiro que o Cruzeiro conquistou foi em 2019. No ano passado, o clube disputou a final contra o Atlético-MG, mas o Galo venceu.