Cruzeiro e São Paulo na Copinha 2022 hoje: horário e onde ver

Em disputa acirrada, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro pela classificação até a semifinal da Copinha nesta quarta-feira, 19/01, a partir das 21h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Anacleto Campanella. Com transmissão do jogo do Cruzeiro e São Paulo hoje na Copinha, saiba onde assistir ao vivo na TV.

Onde assistir jogo do Cruzeiro e São Paulo na Copinha 2022?

Pelas quartas final, a partida começa às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, no Estádio Anacleto Campanella, na cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo.

A Rede Vida, na TV aberta, e o SporTV, pelo canal da TV paga, vão exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura e para todo o Brasil.

Os não assinantes ou aqueles que preferem acompanhar online, podem assistir através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível de graça no site oficial.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: SporTV e Rede Vida

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Considerado um dos melhores ataques da Copinha na temporada, o São Paulo vem com toda a confiança necessária para disputar o jogo desta quarta-feira. Na última partida, válida pelas oitavas, o tricolor paulista goleou o Vasco com quatro gols, enquanto nas fases anteriores bateu São Caetano e EC São Bernardo.

Do outro lado, o Cruzeiro também faz uma boa competição este ano. Na segunda fase, o elenco venceu o RB Bragantino, até chegar no Retrô e por fim a vitória contra o Desportivo Brasil na última rodada, realizada na segunda-feira, onde marcou quatro gols.

Relembre a última partida do São Paulo na Copinha.

Escalações de Cruzeiro e São Paulo na Copinha hoje:

Sem nenhum desfalque importante para o jogo de hoje, as equipes prometem uma grande partida em busca da classificação até a próxima fase.

Provável escalação de Cruzeiro: Denivys; Geovane, Matheus, Paulo, Kaiki; Miticov, Ageu, Daniel, Vitinho; Victor Diniz, Alex Matos

Provável escalação de São Paulo: Young; Nathan, Beraldo, Luizão, Pablo; Léo, Caio, Vitinho, Luiz Henrique; Maioli, Petri

Leia também:

Relembre a trajetória de Gento, eterno ídolo do Real Madrid