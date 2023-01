Jogo do Cruzeiro hoje na Copinha (02/01/23): onde assistir e horário

Vai começar a Copa São Paulo de Futebol Júnior! Nesta segunda-feira o Cruzeiro enfrenta o Comercial (MS) pela primeira rodada do grupo 10, no Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis. O início do jogo do Cruzeiro hoje está marcado para às 15h (Horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir o jogo da Copinha hoje.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje na Copinha

O SporTV vai passar o jogo do Cruzeiro hoje na Copinha às 15h (Horário de Brasília).

Disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO, a emissora exibe com exclusividade a partida da primeira rodada da Copinha.

Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming pelo site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo somente quem é assinante.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis

TV: SporTV

LiveStream: GloboPlay (www.globoplay.globo.com) e no aplicativo disponível por assinatura

Grupo do Cruzeiro na Copinha 2023

Após o sorteio da FPF (Federação Paulista de Futebol), foi determinado que o Cruzeiro, um dos maiores clubes de Minas Gerais, caiu no grupo 10 ao lado do Capivariano, Comercial (MS) e Penapolense.

Penápolis, no interior de São Paulo, é a cidade sede do grupo. Serão três rodadas em pontos corridos na fase de grupos, onde cada vitória garante três pontos ao vencedor e um em caso de empate.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para a segunda fase.

GRUPO 10

1 Capivariano

2 Comercial MS

3 Cruzeiro

4 Penapolense

Cruzeiro tem título da Copinha?

O Cruzeiro venceu somente uma vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2007.

Naquele ano, o elenco da Raposa fechou a primeira fase na liderança com 7 pontos, conquistados em duas vitórias e um empate. Na segunda fase o time mineiro passou pelo Corinthians, depois o Vitória nas oitavas de final, o São José nas quartas e o São Bernardo na semifinal da Copinha.

Na final, venceu o São Paulo nos pênaltis para conquistou o seu primeiro e único título da competição de base mais importante do Brasil.

Jogos da rodada na Copinha

Além do jogo do Cruzeiro hoje, outros cinco embates serão disputados na primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda-feira, 02 de janeiro de 2023.

Para começar o ano bem, confira todos os jogos para acompanhar ao vivo.

12h45 - Penapolense

17h15 - Francana x Guarani

19h30 - XV de Jaú x Aparecidense

19h30 - Grêmio x Cruzeiro AL

21h45 - Flamengo x Floresta

