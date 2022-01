Cruzeiro x CSE: onde assistir ao Campeonato Alagoano hoje – 23/01

Pela primeira rodada, as equipes se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Alagoano

Valendo a primeira rodada do Campeonato Alagoano, as equipes de Cruzeiro x CSE se enfrentam neste domingo, 23/01, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Arapiraca. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo online e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Cruzeiro x CSE

O Eleven Sports vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 16h.

O serviço está disponível através do site oficial (www.elevensports.com) de graça ou pelo aplicativo também de maneira gratuita para baixar em Android e iOS. O jogo não tem transmissão na televisão

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports pelo aplicativo ou site (www.elevensports.com) disponível de graça

Escalações de Cruzeiro e CSE

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto deste domingo na primeira rodada.

Escalação de Cruzeiro: Diogo; Pinheiro, Arthur, Marquinhos; Max, Lucas, Matheusinho, Cristiano, Bruninho; Pablo, Jonny

Escalação de CSE: Bruno; Romário, Jeanderson, Vinicius, Salazar; Buga, Amaral, Miguel, Quiroga; Neto Baiano, Bruno Rafael

Como estão as equipes na temporada?

As equipes estreiam na competição estadual neste domingo, buscando a primeira vitória na temporada para aparecer na parte de cima da classificação e, consequentemente, buscar a vaga na próxima fase do torneio.

De um lado, o Cruzeiro Alagoano volta a disputar a primeira divisão do torneio estadual depois de ficar de fora no ano passado. Desta vez, o time azul tem como principal objetivo permanecer na elite do Alagoano e quem sabe lutar pelo título.

Do outro lado, o CSE que disputou o ano passado, mas não conseguiu chegar longe. Na primeira fase, o elenco terminou em terceiro lugar com 15 pontos. Depois, acabou sendo derrotado pelo CSA nas semifinais por 4 a 1 no agregado.

