CSA x Avaí: onde assistir e escalações da partida da Série B (16/1)

CSA x Avaí se enfrentam neste sábado (16), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola às 16h30, no Estádio Rei Pelé, mas com as duas equipes em busca do G-4.

Onde assistir CSA x Avaí pela Série B?

O confronto entre CSA x Avaí não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV transmite a partida na TV fechada, menos para o estado de Alagoas. Já o Premiere, exibe a partida no pay-per-view, para então todo o Brasil.

+ Abel Ferreira pode ficar de fora da Copa do Brasil; veja o motivo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como as equipes chegam para o jogo?

Vindo de dois jogos sem vencer, a equipe alagoana ainda está na quarta posição. Entretanto, o Juventude tem a mesma pontuação do CSA, mas fica em quinto por conta do número de vitórias.

O Azulão vem de derrota para o Paraná, por 2 x 0, mas jogando em casa, a equipe tem bom retrospecto. Já são 12 vitórias e apenas quatro derrotas como mandante.

Já o Leão, vem de empate com o Vitória em 2 a 2. Em oitavo lugar com 48 pontos, os três pontos levam o clube para 51, e encostam no G-4. Apenas com um vitória nos últimos cinco jogos, a equipe então precisará superar a campanha mediana como visitante para sair vitorioso. São sete vitórias, sete derrotas e três empates.

Prováveis escalações de CSA x Avaí

CSA: Matheus Mendes; Cedric, Rodolfo Filemon (Cléberson), Luciano Castán e Diego Renan; Geovane, Yago (Gabriel) e Nadson; Rafael Bilu, Rodrigo Pimpão e Paulo Sérgio.

Avaí: Glédson, Edilson, Alemão, Alan Costa, Betão e João Lucas; Ralf, Pedro Castro e Valdívia; Rômulo e Getúlio.

Jogos da rodada da Série B