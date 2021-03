CSA x Bahia: onde assistir e horário da Copa do Nordeste hoje – 23/3

Logo depois de golear o Sport por 4 a 0, o Bahia volta a campo pela Copa do Nordeste 2021 nesta terça-feira (23), para enfrentar o invicto CSA. O confronto válido pela quinta rodada do Nordestão, será realizado no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h30 (horário de Brasília). Líder do Grupo A, o Tricolor tem o melhor ataque da competição e enfrenta o Azulão, que em quatro jogos empatou três, mas conseguiu seu primeiro triunfo na última partida.

Com sete pontos, os baianos estão empatados com CRB, mas ficam a frente por conta do saldo de gols. Após vencer o Salgueiro (3×2) na estreia do torneio, o Bahia empatou com o Botafogo-PB (1×1) e perdeu para o Vitória pelo placar mínimo. No entanto, conseguiu a recuperação no campeonato em goleada diante do Sport, por 4 a 0.

Por outro lado, os alagoanos não perderam nenhum jogo até então, mas possuem apenas uma vitória na Copa do Nordeste 2021. Logo depois de empatar com o Treze (1×1), Confiança (2×2) e no clássico diante do CRB (1×1), o Azulão conseguiu seu primeiro triunfo no Nordestão, no duelo contra o lanterna Santa Cruz.

CSA x Bahia: onde assistir ao vivo o jogo?

A partida entre CSA e Bahia pela Copa do Nordeste 2021 não terá transmissão da tv aberta. Mas, o torcedor pode assistir o confronto na plataforma streaming do Nordeste FC, no sistema de pay-per-view. Para quem quiser ser cliente da plataforma, os valores então são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Quais as prováveis escalações?

CSA : Thiago Rodrigues; Norberto, Lucão, Fabrício, Vitor Costa; Geovane, Gabriel, Rodrigo Pimpão, Silvinho; Iury Castilho e Dellatorre;

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Matheus Bahia; Edson, Patrick, Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto;

Onde e quando será CSA x Bahia?

Válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2021, o duelo entre CSA e Bahia terá mando de campo dos alagoanos. Por isso, a partida será realizada no Estádio Rei Pelé, em Maceió, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Tabela da 5ª rodada da Copa do Nordeste

Terça-feira

Altos x Sampaio Corrêa – 15h45

Sport x Confiança – 19h

Fortaleza x Santa Cruz – 21h30

CSA x Bahia – 21h30

Quarta-feira

Vitória x CRB – 19h30

Salgueiro x Treze – 19h30

Quinta-feira

Botafogo-PB x Ceará – 21h

7/4

ABC x 4 de Julho – 19h30

