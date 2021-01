CSA x Brasil de Pelotas: onde assistir e escalações do jogo da Série B

Pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, CSA x Brasil de Pelotas se enfrentam nesta sexta (22), às 19h15, no Estádio Rei Pelé. Dependendo apenas de si para voltar à primeira divisão, os alagoanos são o quarto colocado, com 56 pontos. Já o Brasil de Pelotas, segue em 12º, sem chances de acesso, mas também sem correr risco de rebaixamento.

Onde assistir CSA x Brasil de Pelotas?

O confronto então entre CSA e Brasil de Pelotas não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV exibe na TV fechada. Assim como, o Premiere, no pay-per-view.

+ Cuiabá vence Paraná e fica a um empate do acesso à Série A

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Prováveis escalações

CSA: Matheus Mendes; Cedric, Cléberson, Castán e Diego Renan; Geovane, Yago e Nadson; Bilu, Pimpão e Pedro Júnior (Pedro Lucas).

Brasil de Pelotas: Marcelo (Rafael Martins); Felipe, Heverton, Diego Ivo e Mateus Mendes; Sousa e Pablo; Bruno José, Matheus Oliveira e Matheuzinho (Wellissol); Dellatorre.

Jogos da 37ª rodada da Série B

Juventude x Figueirense – 16h

CSA x Brasil de Pelotas – 19h15

Cuiabá x Sampaio Corrêa – 21h30

Sábado – 23/1

Confiança x América MG – 16h15

Avaí x Guaraní – 18h30

Domingo – 24/1

Cruzeiro x Náutico – 16h

Ponte Preta x CRB – 18h15

Segunda – 25/1

Operário x Chapecoense – 17h

Terça – 26/1

Oeste x Paraná – 19h15

Vitória x Botafogo – 21h30

Como as equipes chegam para o jogo?

Dependendo apenas de si para garantir o acesso, o CSA então vem de vitória por 3 a 1, contra o Botafogo-SP. Com 56 pontos, a equipe pode garantir a classificação na próxima rodada, mas para isso, precisa vencer e torcer por um tropeço do Juventude, que enfrenta o Figueirense, às 16h.

Já a equipe Xavante, entra no jogo, mas apenas para cumprir tabela. O time gaúcho não tem mais chances de entrar no G-4, assim como não pode ser rebaixado para a terceira divisão. Na última rodada, a equipe empatou em 0 a 0 com América-MG, resultado que tirou a liderança do Coelho. Isso porque a Chapecoense venceu seu jogo, e assumiu a primeira colocação.