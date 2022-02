CSE x Jacyobá: onde vai passar, horário e escalações hoje – 03/02

As equipes de CSE x Jacyobá se enfrentam nesta quinta-feira, 03/02, com a bola rolando a partir das 20h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Alagoano no Estádio Municipal Juca Sampaio. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir CSE x Jacyobá ao vivo

O Eleven Sports, serviço de streaming disponível apenas de maneira online, vai transmitir ao vivo o jogo desta quinta-feira, com cobertura completa somente para todo o país.

O serviço vai passar através do site e aplicativo a partir das 20h, disponível pelo site (www.elevensports.com) ou aplicativo de maneira gratuita para baixar no Android e iOS.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports pelo aplicativo ou site

Como estão as equipes no Campeonato Alagoano

Ocupando a 6ª posição do Campeonato Alagoano com apenas um ponto, o elenco do CSE não faz um bom início de temporada este ano. Isso porque foi derrotado em uma partida e empatou na outra, precisando de qualquer modo conquistar os três pontos no confronto de hoje para se afastar do rebaixamento.

Enquanto isso, o Jacyobá aparece em uma situação pior do que a do seu adversário, já que está na lanterna da competição sem pontos conquistado. Ao ser derrotado nos dois jogos do Alagoano, o time visitante espera contar com os melhores jogadores no gramado para levar para casa a vitória em seu favor para deixar a degola.

Escalação de CSE: Léo; Ronaldo, Erivelton, Walker, Renato; Marcos, Amaral, Buga; Lima, Bruno Rafael, Neto Baiano

Escalação de Jacyobá: Emanoel; Rudinho, Leo Rito, Kemerson, Álvaro; Michel, Tacio, Diego Santos; Caranguejo, Júnio, Francescoli

