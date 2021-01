Cuiabá x Guarani: onde assistir e escalações do jogo da Série B (14/1)

Cuiabá x Guarani se enfrentam nesta quinta-feira (14), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto, reúne duas equipes com chances de se garantirem na primeira divisão. Enquanto os cuiabanos estão na terceira posição, com 55 pontos, o Bugre aparece em sexto, com 48. A bola rola a partir das 21h30, na Arena Pantanal.

Onde assistir Cuiabá x Guarani pela Série B?

O confronto entre Cuiabá x Guarani não terá transmissão na TV aberta, mas os canais SporTV, na tv fechada, e Premiere, no pay-per-view, exibem o confronto.

Como as equipes chegam para o jogo?

Sem perder há três rodadas, o clube mato-grossense empatou fora de casa com a Ponte Preta, em 2 a 2, na última rodada, e busca os três pontos para então se manter na terceira posição. Embora esteja a 11 pontos da Chapecoense, vice-líder, a vitória garante que o Dourado não seja ultrapassado, visto que CSA e Juventude, terceiro e quarto, estão com 52 pontos.

Já o Bugre não vence há três rodadas, e neste período, soma duas derrotas e um empate. Na última rodada, a equipe perdeu para o CRB por 2 a 0, e viu o sonho do acesso se distanciar. Atualmente, a equipe está a quatro pontos do G-4, mas em sexto lugar.

Escalações de Cuiabá x Guarani na Série B

Cuiabá: João Carlos; Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Matheus Barbosa (Élvis) e Rafael Gava; Felipe Marques, Marcinho e Elton.

Guarani: Rafael Pin, Mateus Ludke, Romércio (Cristóvam ou Titi), Didi e Bidu; Marcelo (Deivid), Rickson e Murilo Rangel; Renanzinho, Eliel e Bruno Sávio.