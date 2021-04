Cuiabá x Luverdense: onde assistir e horário do jogo de hoje – 11/4

O Cuiabá recebe o Luverdense neste domingo (11), na Arena Pantanal, em confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Mato-grossense 2021. Líder da competição, o Dourado busca fechar a primeira fase do Estadual na primeira colocação, mas o Operário VG aparece logo atrás, com um ponto a menos que a equipe de Alberto Valentim. Já o Luver está em sétimo lugar e briga no meio da tabela. A bola rola no confronto às 9h (horário local), às 10h (horário de Brasília).

Como assistir Cuiabá e Luverdense ao vivo?

O Facebook e o canal do Youtube da Federação Mato-grossense de Futebol exibe o confronto ao vivo por meio de suas plataformas digitais. O duelo no entanto não terá transmissão da tv aberta e nem fechada.

Onde e quando será Cuiabá e Luverdense?

A Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), recebe o confronto da equipe da casa diante do Luverdense, válido pela 8ª rodada do Campeonato Mato-grossense 2021. As equipes entram em campo às 9h (horário local) ou 10h (horário de Brasília).

O Cuiabá segue na liderança do Estadual. Com 17 pontos, o Dourado ainda não perdeu nenhum confronto na competição e conquistou então cinco vitórias e dois empates. A equipe busca fechar a primeira fase do torneio em primeiro lugar, mas não pode vacilar. Isso porque o Operário VG aparece logo atrás, com um ponto a menos do que os cuiabanos. No último duelo, a equipe venceu o União Rondonópolis por 3 a 0.

Já o Luverdense é atualmente o sétimo colocado na tabela. O clube tem um jogo a menos que a maioria das equipes, mas possui sete pontos e está praticamente classificado para a próxima fase da competição. No último jogo, ao Luver empatou com o Grêmio Sorriso em 1 a 1.

Tabela da 8ª rodada do Campeonato Mato-grossense

Grêmio Sorriso x Ação – 16h

Domingo

Cuiabá x Luverdense – 9h

Poconé x Dom Bosco – 9h

Segunda

Nova Mutum x Operário VG – 9h

União Rondonópolis x Sinop – 16h

*Todos no horário local