Cuiabá x Sampaio Corrêa: onde assistir e escalações do jogo da Série B

Cuiabá x Sampaio Corrêa se enfrentam nesta sexta-feira (22), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, às 21h30. Jogando em casa, na Arena Pantanal, a equipe cuiabana pode garantir seu acesso à primeira divisão. Para isso, basta empatar o confronto, que garante a classificação. Já o Tricolor de Aço ainda sonha com o acesso, mas as chances são remotas.

Onde assistir a partida entre Cuiabá x Sampaio Corrêa?

O confronto então entre Cuiabá x Sampaio Corrêa não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV exiba a partida na TV fechada. O Premiere também transmite o confronto, mas no pay-per-view, para todo o país.

Prováveis escalações

Cuiabá: João Carlos; Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Rafael Gava e Elvis; Elton, Marcinho e Felipe Marques.

Sampaio Corrêa: Mota; Luís Gustavo, Joécio, Daniel Felipe e Joazi; André Luís, Léo Costa, Vinícius Kiss e Marcinho; Roney e Jackson.

Jogos da 37ª rodada da Série B

Juventude x Figueirense – 16h

CSA x Brasil de Pelotas – 19h15

Cuiabá x Sampaio Corrêa – 21h30

Sábado – 23/1

Confiança x América MG – 16h15

Avaí x Guaraní – 18h30

Domingo – 24/1

Cruzeiro x Náutico – 16h

Ponte Preta x CRB – 18h15

Segunda – 25/1

Operário x Chapecoense – 17h

Terça – 26/1

Oeste x Paraná – 19h15

Vitória x Botafogo – 21h30

Como Cuiabá e Sampaio Corrêa chegam para o jogo?

Dependendo apenas de si para garantir o acesso à primeira divisão, o Dourado precisa apenas de um empate para garantir o acesso. Em terceiro lugar, com 61 pontos, a equipe se garante na Série A, até com uma derrota. Entretanto, para isso, precisa que CSA e Juventude, quarto e quinto colocado, respectivamente, percam seus jogos.

Já o Sampaio Corrêa também tem chances de acesso, mas matematicamente a possibilidade é pequena. Isso porque a equipe é o sétimo colocado com 51 pontos. Caso vença seus próximos dois jogos, chega a 57, mas precisa torcer que além do CSA e Juventude, o Avaí não chegue até essa pontuação.