Cuiabá x União Rondonópolis: onde assistir e horário do jogo hoje [4-4]

Cuiabá e União Rondonópolis abrem a 7ª rodada do Estadual, neste domingo (4), em duelo entre invictos do Campeonato Mato-grossense 2021. Líder da competição, o Dourado tem quatro vitórias e dois empates, enquanto o Colorado tem três triunfos e três empates, e está em terceiro lugar. A equipe cuiabana recebe o confronto em seu estádio, na Arena Pantanal, às 9h (horário local), 10h (horário de Brasília).

Como assistir ao vivo Cuiabá x União Rondonópolis

A TV Centro América, filiada da Rede Globo no Estado do Mato Grosso, exibe a partida com exclusividade para todo o Estado, de forma gratuita. A bola rola às às 9h (horário local) ou 10h (horário de Brasília).

Onde e quando será o jogo?

A Arena Pantanal em Cuiabá (MT) recebe o confronto entre Cuiabá e União Rondonópolis neste domingo, 4 de abril. A partida está marcada para às 9h, no horário local. No entanto, o Mato Grosso tem o fuso horário de uma hora antes, em relação a Brasília. Por isso, de acordo com o horário oficial, o jogo começa às 10h.

O Cuiabá lidera o Campeonato Mato-grossense com um ponto de vantagem para o Operário VG. Com 14 pontos, o Dourado venceu quatro jogos e teve dois empates. A equipe reforçou seu elenco para a temporada de 2021, visto que disputará o Campeonato Brasileiro da Série A, pela primeira vez na sua história. Além do bom desempenho no Estadual, o clube detém o melhor ataque da competição tendo balançado as redes 13 vezes.

O União Rondonópolis está na cola do Cuiabá. Atualmente o clube possui 12 pontos e ocupa o terceiro lugar da competição. No entanto, uma vitória diante do líder do Estadual, garante o Colorado, no mínimo, na segunda posição. Isso porque o Operário VG, é o atual segundo colocado e joga contra o Sinop.

Tabela 6ª rodada do Campeonato Mato-grossense

Cuiabá x União Rondonópolis – 9h

Operário x Sinop – 16h

Segunda

Grêmio Sorriso x Luverdense – 16h

Terça

Dom Bosco x Nova Mutum – 16h

Ação x Poconé – 16h

+ Descubra qual time cada participante do BBB21 torce