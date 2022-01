Data do Mundial de Clubes 2022: confrontos e como funciona

Todos os anos, a FIFA reúne os campeões de cada um dos continentes na busca pelo título de melhor equipe do mundo em um único torneio, chamado como o Mundial de Clubes. Com início em fevereiro, a competição traz o Palmeiras representando a América do Sul, além do Chelsea, vencedor da Champions. Confira a data do Mundial de Clubes em 2022 e as principais informações.

Quando e onde será o Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes vai começar em 3 de fevereiro de 2022, quinta-feira, nos Emirados Árabes, com o confronto da primeira rodada entre Al-Jazira e Association Sportive Pirae, do Taiti, a partir das 13h30 pelo horário de Brasília. O torneio segue até 11 de fevereiro com a grande final.

Com primeira rodada, quartas de final, semifinal, final e disputa pelo terceiro e quinto lugar, sete equipes vão disputar o troféu mais desejado do futebol. Este ano, o Auckland City, representante da Oceania, optou por desistir da competição e, por isso, o Association Sportive Pirae foi convidado em seu lugar.

Depois que o Japão desistiu de sediar o evento em dezembro, a FIFA decidiu levar o torneio até Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O agravamento de casos de Covid no país foi o motivo que levou ao cancelamento da edição, obrigando a FIFA a mudar as datas e, consequentemente, o país sede. No meio do caminho, o governo do Rio de Janeiro chegou a se oferecer, assim como a África do Sul. Entretanto, a FIFA bateu o martelo para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, tornando-se então a sede do Mundial de 2021.

Chaveamento do Mundial de Clubes

Por sorteio, a FIFA determinou todo o chaveamento do Mundial em 2022. Com sete equipes, o torneio tem início com os playoffs entre o time da casa e o representante da Oceania, no caso o Association Sportive Pirae que ocupa o lugar do Auckland.

O vencedor avança para as quartas. Palmeiras e Chelsea tem o privilégio de entrar somente nas semifinais, enfrentando os vencedores das quartas.

Dessa maneira, confira todos os confrontos e as datas do evento.

Playoff (03/02):

Al Jazira x Association Sportive Pirae – 13h30

Quartas de final:

Al Ahly x Monterrey (05/02) – 13h30

Al Hila x Al Jazira/Auckland City (06/02) – 13h30

Semifinal:

Palmeiras x Al Ahly/Monterrey (08/02) – 13h30

Chelsea x Al Hila ou Al Jazira/Association Sportive Pirae (09/02) – 13h30

Final (12/02):

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 – 13h30

Terceiro lugar (12/02):

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2 – 10h

Quinto lugar (09/02):

Perdedor das quartas 1 x Perdedor das quartas 2 – 10h30

Onde assistir o Mundial de Clubes?

A Rede Bandeirantes, na TV aberta, é quem vai passar os jogos do Mundial de Clubes da FIFA em 2022. A emissora adquiriu os direitos de transmissão após chapéu na Rede Globo, a dona das transmissões, e fechou acordo para transmitir tanto no canal aberto como no fechado, a BandSports, os jogos do Palmeiras e Chelsea.

Esta será a primeira vez desde 2000 que a Globo não vai passar o Mundial de Clubes. Naquele ano, o Corinthians levantou o troféu com a final diante do Vasco garantindo 53 pontos de audiência ao canal, a maior da história.

O evento acontece de 3 a 12 de fevereiro de 2022, com transmissão de todos os jogos pela Band.

